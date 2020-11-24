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Телеграм-канал, входящий в топ-5 по Беларуси, сменил владельца

24.11.2020 18:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канал «Типичная Беларусь» из топ-5 белорусских телеграм-каналов сменил владельца. Об этом сообщает «Беларуский Телеграм», называющий себя «каталогом белорусского телеграма».


Изображение: freestocks/unsplash.com

Как говорится в посте, «„Типичная Беларусь“ — один из десятка бывших закрытых каналов, которые появились этой весной, на „коронахайпе“. Входит в топ-10 каналов по охвату поста».

В начале сентября владелец «Типичной Беларуси» купил рекламу в популярном телеграм-канале, недавно признанном экстремистским, что принесло ему около 60 тысяч подписчиков.

Но, как пишет «Беларуский Телеграм», в последние месяцы почти все белорусские каналы, пережившие «взрывной рост в августе», падают, а «бывшие закрытые каналы падают вдвойне».

«„Типичная Беларусь“ потеряла 40 000 подписчиков за осень. Это происходит потому, что аудитория, набранная весной, подписывалась на тогда еще закрытые каналы неосознанно и постепенно их покидает, оставляя в подписках самые качественные и интересные», — отмечают авторы.

Теперь «Типичная Беларусь» вошла в крупную сеть, куда также входит «Беларусь в шоке!» (посмотреть весь список, составленный рекламщиками, можно здесь). У каналов прописаны одни и те же администраторы.

Мы связались с человеком, который указан в описании профиля «Типичной Беларуси». Он пояснил, что знаком с прошлым владельцем, который сам предложил выкупить у него канал. «Я подумал несколько дней и забрал в итоге, — рассказал собеседник. — Ведем канал дальше, как и обычно».

Он также добавил, что не собирается менять тематику канала (отметим, что сейчас там в основном рассказывается про протесты в нашей стране) и что у них помимо «белорусских» есть еще пять русскоязычных каналов про новости астрономии, природу, историю, юмор и другое.

 
 
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Он также входит в топ-10 каналов по охвату поста.
 
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