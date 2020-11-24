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Телеграм-канал, входящий в топ-5 по Беларуси, сменил владельца
Источник материала: Tut.by
Канал «Типичная Беларусь» из
Как говорится в посте, «„
В начале сентября владелец «Типичной Беларуси» купил рекламу в популярном телеграм-канале, недавно
Но, как пишет «Беларуский Телеграм», в последние месяцы почти все белорусские каналы, пережившие «взрывной рост в августе», падают, а «бывшие закрытые каналы падают вдвойне».
«„Типичная Беларусь“
Теперь «Типичная Беларусь» вошла в крупную сеть, куда также входит «
Мы связались с человеком, который указан в описании профиля «Типичной Беларуси». Он пояснил, что знаком с прошлым владельцем, который сам предложил выкупить у него канал. «Я подумал несколько дней и забрал в итоге, — рассказал собеседник. — Ведем канал дальше, как и обычно».
Он также добавил, что не собирается менять тематику канала (отметим, что сейчас там в основном рассказывается про протесты в нашей стране) и что у них помимо «белорусских» есть еще пять русскоязычных каналов про новости астрономии, природу, историю, юмор и другое.
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Он также входит в топ-10 каналов по охвату поста.
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