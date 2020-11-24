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Фура перевернулась в Климовичском районе и врезалась в отбойник. Водитель оказался заблокирован
Источник материала: Tut.by
В Климовичском районе рано утром 23 ноября перевернулась фура,
ДТП произошло около 4 утра на дороге Р-43 около деревни Новые Прянички Климовичского района. Когда грузовик Volvo с полуприцепом перевернулся, водитель оказался заблокирован в салоне.
Водителя достали из авто спасатели. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «ушиб и сдавление левой стопы».
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Водитель в больнице. Он пострадал, но не очень серьезно.
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