ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фура перевернулась в Климовичском районе и врезалась в отбойник. Водитель оказался заблокирован

24.11.2020 18:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Климовичском районе рано утром 23 ноября перевернулась фура, сообщает МЧС. Машина влетела в отбойник, водитель серьезно не пострадал.


ДТП произошло около 4 утра на дороге Р-43 около деревни Новые Прянички Климовичского района. Когда грузовик Volvo с полуприцепом перевернулся, водитель оказался заблокирован в салоне.

Водителя достали из авто спасатели. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «ушиб и сдавление левой стопы».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзермант: обществу и элите важно понять, что мы на одной стороне с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика