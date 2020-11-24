Фура перевернулась в Климовичском районе и врезалась в отбойник. Водитель оказался заблокирован

Источник материала: Tut.by

В Климовичском районе рано утром 23 ноября перевернулась фура, сообщает МЧС. Машина влетела в отбойник, водитель серьезно не пострадал.





ДТП произошло около 4 утра на дороге Р-43 около деревни Новые Прянички Климовичского района. Когда грузовик Volvo с полуприцепом перевернулся, водитель оказался заблокирован в салоне.

Водителя достали из авто спасатели. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «ушиб и сдавление левой стопы».