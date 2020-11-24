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Минск: левый поворот с Немиги на улицу Мясникова закрывается

24.11.2020 19:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Левый поворот с улицы Немига на улицу Мясникова закрывается, об этом сообщили сегодня в ГАИ Минска. Там пояснили, что данный участок является аварийно-опасным: левоповоротные движения с улицы Немига на улицу Мясникова осуществляются без светофорного регулирования. В целом же левый поворот, особенно на магистральных улицах, создает предпосылки для возникновения ДТП. Также нередко возникают задержки в движении транспорта.

— С учетом изменения дорожного движения на площади Богушевича появилась возможность движения общественного транспорта по кольцу площади Богушевича с исключением левого поворота на улицу Мясникова, — пояснили в Госавтоинспекции.

ГУ «Столичный транспорт и связь» изменило ряд схем троллейбусных и автобусных маршрутов.

В ГАИ рассказали, что дополнительно с учетом возрастания трафика с улицы Немига на улицу Короля будет увеличен карман для поворота налево.

— В ближайшие дни столичная Госавтоинспекция совместно с ГУ «Столичный транспорт и связь» проведет мониторинг дорожной ситуации на площади Богушевича с учетом переориентирования общественного транспорта на движение по кольцу. В случае признания указанного опыта положительным будут проведены мероприятия по запрещению поворота налево для всех участников дорожного движения, — отметили в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Левый поворот с улицы Немига на улицу Мясникова закрывается, об этом сообщили сегодня в ГАИ Минска. Там пояснили, что данный участок является аварийно-опасным:...
 
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