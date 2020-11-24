Нет воды, тепла и электричества. Жительница Владивостока рассказала, что происходит в городе из-за «ледяной катастрофы»

Источник материала: Onliner

В ночь на 19 ноября Приморский край накрыл ледяной дождь. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, толщина наледи, покрывшей провода, деревья и машины, достигала 12 миллиметров — такого явления в крае не было уже 30 лет. От природного феномена пострадали несколько городов, в том числе Владивосток. Многие жители остались без воды, тепла и электричества. Постепенно блага цивилизации стали возвращаться в дома. Но не во все: до сих пор без света сидят 62 000 человек, а отопление и горячая вода отсутствуют в 300 домах. Власти обещают решить проблемы не сегодня завтра. А пока владивостокцы стоят в очереди к полевой кухне, заряжают свои смартфоны от автомобильных аккумуляторов и фотографируются на фоне сильно заиндевевших деревьев. Одна из местных жительниц даже сделала отдельный тред в Twitter , посвященный «ледяной катастрофе», где описала все, что происходило эти дни, от лица «маленького человека». Приводим некоторые ее цитаты.

Все началось с небольшого дождичка со среды на четверг 19 ноября. Ну мне-то что, подумала я про погоду, я на удаленке. Около 11 утра вырубился интернет. Автоответчик провайдера бодро сообщил, что «ведутся аварийные работы». К вечеру посыпалась информация, что Чуркин (крупнейший Первомайский район Владивостока, на который Путин построил Золотой мост) с утра сидит без света. Подозрительно стали остывать батареи в доме.