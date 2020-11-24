ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Похоже, для белорусов открывается Таиланд. В ближайшие дни начнется прием документов на визу

24.11.2020 19:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Почетное консульство Таиланда объявило, что вскоре начинает прием документов для выдачи туристических виз гражданам Беларуси. Что это вообще значит? Можно ехать? В консульстве объяснили Onliner, что, похоже, так и есть. Надо дождаться отмашки.

— Прием документов должен начаться в ближайшие дни, — рассказали в почетном консульстве. — Конкретная дата станет известна чуть позже. Соответственно, ехать можно, как только будет открыта виза.

Туристическая виза выдается на срок до 60 дней с возможностью продления на срок до 30 дней на месте. Дальше механизм прежний: получив визу, надо зарегистрироваться на сайте консульства (там действия расписаны пошагово) для получения свидетельства о въезде. Судя по всему, эти свидетельства для белорусов «включатся» 1 декабря. Соответственно, если это произойдет, технически с этой даты можно и въезжать в королевство.

По всей видимости, еще будут необходимы уточнения по ограничениям. Пока представители королевства предлагают узнавать подробности по телефонам: +375 17 305-99-99, +375 17 З07-22-22, +375 17 З07-44-44.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почетное консульство Таиланда объявило, что вскоре начинает прием документов для выдачи туристических виз гражданам Беларуси. Что это вообще значит? Можно ехать?...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Евроторг» выпустил валютные облигации под 7% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика