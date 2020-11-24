Похоже, для белорусов открывается Таиланд. В ближайшие дни начнется прием документов на визу

Источник материала: Onliner

Почетное консульство Таиланда объявило, что вскоре начинает прием документов для выдачи туристических виз гражданам Беларуси. Что это вообще значит? Можно ехать? В консульстве объяснили Onliner, что, похоже, так и есть. Надо дождаться отмашки.

— Прием документов должен начаться в ближайшие дни, — рассказали в почетном консульстве. — Конкретная дата станет известна чуть позже. Соответственно, ехать можно, как только будет открыта виза.

Туристическая виза выдается на срок до 60 дней с возможностью продления на срок до 30 дней на месте. Дальше механизм прежний: получив визу, надо зарегистрироваться на сайте консульства (там действия расписаны пошагово) для получения свидетельства о въезде. Судя по всему, эти свидетельства для белорусов «включатся» 1 декабря. Соответственно, если это произойдет, технически с этой даты можно и въезжать в королевство.

По всей видимости, еще будут необходимы уточнения по ограничениям. Пока представители королевства предлагают узнавать подробности по телефонам: +375 17 305-99-99, +375 17 З07-22-22, +375 17 З07-44-44.