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«Евроторг» выпустил валютные облигации под 7% годовых

24.11.2020 19:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский ретейлер «Евроторг» неожиданно заявил о выпуске валютных облигаций с завтрашнего дня. Компания собирается привлечь $5 миллионов. Номинал одной облигации — $1000. Срок обращения — 5 лет. По словам компании, ставка фиксированная — 7% на протяжении всего срока обращения.

Для сравнения, максимальная ставка по вкладам в американской валюте в белорусских банках — 2,75% годовых. Это уже 23-й выпуск облигаций ретейлера.

— Доход по облигациям выплачивается ежеквартально. Выплата дохода и погашение производится в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату выплаты дохода (погашения), — отмечают в компании. — Покупка облигаций производится за белорусские рубли исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату совершения сделки.

Напомним, основную сумму по облигациям снять в течение всех пяти лет обращения нельзя, однако есть вторичный рынок, на котором облигации можно продать через брокера.

 
 
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Белорусский ретейлер «Евроторг» неожиданно заявил о выпуске валютных облигаций с завтрашнего дня. Компания собирается привлечь $5 миллионов. Номинал одной...
 
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