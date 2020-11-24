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Рогов: Больше, чем победа. 100 дней впечатляют

24.11.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусские протесты последних дней снова впечатляют. Беларусь остается не только важнейшей политической новостью евразийского пространства, но и мировым фронтьером технологий сопротивления.

При том, что беларусские протесты резко потеряли численность (они уже не могут собирать 100 тысяч человек по воскресеньям), их ядро остается исключительно резистентным (стойким) и несломненным. При поддержке сетевых технологий резистентность и массовость оказываются взаимозаменяемы. Если на улицу выходит 100 тысяч человек, их не бьют, но если выходит 5 тысяч, которые готовы к тому, что их будут бить, то эффект оказывается соотносимым. 

Во всяком случае он не позволяет режиму зафиксировать победу по итогам потери численности.



Так или иначе 100-дневное протестное противостояние в Беларуси сопоставимо только с киевским Евромайданом, продолжавшимся около 90 дней. Тут важно даже не то, кончится оно свержением Лукашенко или нет, а то, что оно становится одним из ключевых событий/мифов национально истории. 105 день назад ключевым мифом белорусской независимости был "батька", патерналистский образ директора совхоза, превратившегося в отца/директора общебеларусского совхоза: дойка, мойка, клуб и баня. Сегодня есть альтернативный ключевой миф нации - сопротивление. И именно в этом смысле, как мне кажется, Беларусь изменила свой исторический трэк. 

Для таких стран как Беларусь, Россия, Украина главный вопрос состоит даже не в том, можешь ли ты скинуть Лукашенко, а в том - кого ты получишь после этого. И именно поэтому способность к сопротивлению (резистентность) - это больше, чем победа, способность скинуть нынешнего батьку. Это институциональный и исторический капитал. Когда про вас думают: это те, которые умеют сопротивляться, с ними так нельзя, не пройдет.
 
Теги: Новости
 
 
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Беларусские протесты последних дней снова впечатляют. Беларусь остается не только важнейшей политической новостью евразийского пространства, но и мировым...
 
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