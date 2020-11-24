|
Президент Литвы заявил о намерении и впредь поддерживать гражданское общество Беларуси
Источник материала: Партизан
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва активно поддерживает гражданское общество Беларуси и будет делать это в будущем.
"Литва активно поддерживает гражданское общество Беларуси, борющееся за демократические ценности и права человека. Мы видим, что существующая ситуация не меняется,
Это заявление последовало за онлайн-беседой Неуседы с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
"Наша помощь белорусскому народу, его борьбе за свободы возникает из опыта и тяжелых исторических уроков. Нашим моральным долгом является помощь гражданскому обществу, ведь когда-то мы были одним государством, разделяли общую историю", - добавил он.
Администрация президента Литвы отмечает, что глава государства заверил Тихановскую в том, что его страна всегда активно будет поднимать вопросы прав человека в Беларуси на международных площадках, будет выступать за право белорусского народа свободно выбирать представителей своей власти на честных выборах.
В Беларуси уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва активно поддерживает гражданское общество Беларуси и будет делать это в будущем.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)