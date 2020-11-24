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Сколько в среднем заработали белорусы в октябре 2020 года. По регионам

24.11.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации Национального статистического комитета, в сентябре номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси составила составляла 1 264,5 руб., в октябре – 1 285 руб.

В августе белорусы в среднем получили 1 276,4 руб.

В разрезе регионов минчане в октябре в среднем получили больше всех:

Минск – 1 806,1 руб.;
Минская область –  1 299,4 руб.;
Гомельская – 1 130,8 руб.;
Гродненская – 1 114,6 руб.;
Брестская – 1 100,6 руб.;
Витебская – 1 069,5 руб.;
Могилевская – 1 046,8 руб.

В Белстате отмечают, что относительно аналогичного периода годом ранее в этом году по стране в целом реальная заработная плата в январе-октябре возросла на 7,8 %.



В октябре 2020-го лидирующие позиции по зарплатам удерживали несколько экономических сфер, пишет belnovosti.by

Так, в октябре хорошо платили работникам информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания – 5 488,6 руб.

Также больше всего получили работники, чья деятельность связана с воздушным транспортом – 2 543,6 руб., вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования – 2 549,6 руб., производством кокса и продуктов нефтепереработки – 2 199 руб.

Работники горнодобывающей промышленности в октябре в среднем получили 2 220,6 руб., задействованные на производстве химических продуктов – 2 484,5 руб.

Меньше всего начислили работникам парикмахерских и салонов красоты – 623,8 руб.
 
Теги: Минск
 
 
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По информации Национального статистического комитета, в сентябре номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси составила составляла 1 264,5...
 
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