Сколько в среднем заработали белорусы в октябре 2020 года. По регионам

В августе белорусы в среднем получили 1 276,4 руб.





В разрезе регионов минчане в октябре в среднем получили больше всех:





Минская область – 1 299,4 руб.;

Гомельская – 1 130,8 руб.;

Гродненская – 1 114,6 руб.;

Брестская – 1 100,6 руб.;

Витебская – 1 069,5 руб.;

Могилевская – 1 046,8 руб.





В Белстате отмечают, что относительно аналогичного периода годом ранее в этом году по стране в целом реальная заработная плата в январе-октябре возросла на 7,8 %.













пишет belnovosti.by В октябре 2020-го лидирующие позиции по зарплатам удерживали несколько экономических сфер,belnovosti.by





Так, в октябре хорошо платили работникам информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания – 5 488,6 руб.





Также больше всего получили работники, чья деятельность связана с воздушным транспортом – 2 543,6 руб., вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования – 2 549,6 руб., производством кокса и продуктов нефтепереработки – 2 199 руб.





Работники горнодобывающей промышленности в октябре в среднем получили 2 220,6 руб., задействованные на производстве химических продуктов – 2 484,5 руб.





Меньше всего начислили работникам парикмахерских и салонов красоты – 623,8 руб.







