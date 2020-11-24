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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 143 человек

24.11.2020 19:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские правозащитные организации признали сегодня политзаключенными задержанных журналисток Катерину Борисевич (TUT.BY), Катерину Андрееву («Белсат») и Дарью Чульцову («Белсат»).

Журналистка портала TUT.BY Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны избитого до смерти Романа Бондаренко (ч. 3 ст. 178 УК ). Она привела в статье слова врача об отсутствии в крови Романа алкоголя, что опровергало заявления представителей власти.

Журналистки телеканала «Белсат» Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), после прямого эфира с места жёсткого разгона силовиками демонстрантов на «Площади Перемен» в Минске 15 ноября.

«Преследование журналисток со стороны белорусских властей связано с исключительно мирным осуществлением обвиняемыми свобод, гарантированных Конституцией и международными нормами в области прав человека – свободы выражения своего, свободы слова и права на информацию», - говорится в заявлении правозащитников.

«В этом контексте считаем лишение свободы произвольным и политически мотивированным, а самих журналисток политическими заключенными», - подчеркивается в заявлении.

Таким образом, в Беларуси уже 143 политзаключенных. Ранее сегодня правозащитник признали политзаключенными еще 8 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские правозащитные организации признали сегодня политзаключенными задержанных журналисток Катерину Борисевич (TUT.BY), Катерину Андрееву («Белсат») и Дарью...
 
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