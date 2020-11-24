Белорусская упряжная: как в стране пытаются сохранить единственную местную породу лошадей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Таинственный ноябрьский лес, туманы и стылая нива… и трое авантюристов из столицы приехали на свою первую в жизни прогулку верхом.

«Я никогда в жизни не говорил столько комплиментов лошади. Наверное, тысячи их было, если не больше. Наверное, девушкам я столько не говорил комплиментов и не говорил, какие они прекрасные и восхитительные!» – делится один из туристов Сергей Петроченко.





Здесь располагается усадьба Старинки, где любой может пройти короткий инструктаж и отправиться на лошади в лес. В «Старинках» есть однодневные и двухдневные конные прогулки.

«Лошадки проходят до шестидесяти километров в день. Наш рекорд – это 94 километра за шестнадцать часов», – рассказывает бирейтер Ксения Рыбак. В прошлом профессиональная спортсменка, сегодня она готовит коней для этих походов и общается с туристами. Иногда местных лошадей арендуют всадники для военных реконструкций. Есть животные, которые проходят специальное обучение и не боятся выстрелов. Но основная специальность местных скакунов – все же длительные походы.

В Старинках три десятка коней. Из них больше половины – белорусской упряжной породы – единственной, которую в стране могут по праву назвать местной, своей. Кажется, они идеально вписываются в белорусский осенний пейзаж. Буланые, саврасые, рыжие, гнедые и мышастые – нечасто в одной породе так много мастей. А еще у них редкой красоты гривы – словно посеребренные инеем.





Белорусские упряжные – потомки северных лесных лошадей. Когда-то давно таких одомашнили белорусские крестьяне. А потом селекционеры добавили в породу примесь гундбранздальских, ганноверских, латвийских упряжных. Хотели вывести коня неприхотливого и выносливого – словом, чтоб это был настоящий друг и помощник для человека. Так в середине прошлого века появилась белорусская упряжная лошадь.

Маруся – местный старожил, и ее история хорошо иллюстрирует историю всей породы. Неподалеку от Старинок был конезавод. Хозяйство пришло в упадок, и кони ходили по лесу словно бродячие собаки. Марусю сперва приютили деревенские, а потом ее у них выкупила хозяйка усадьбы. С тех пор прошло больше двух десятков лет. Почти столько же и самой белорусской упряжной породе – ее официально зарегистрировали в 2000-м году. Для этого ведь нужно было большое поголовье, не меньше 1200 особей.

Получается, пока породу выводили – оно росло. А потом количество конных хозяйств стало сокращаться – сегодня их едва наберется десяток.





«Если б человеку тогда сказали, что через сто лет лошадей практически не будет, они никому не будут нужны – он же вам бы не поверил. Армия очень много потребляла лошадей. Сельское хозяйство. Лошадка это же кормилица была», – напоминает Тамара Дракина, главный зоотехник-селекционер Белорусского государственного объединения по племенному животноводству.

Белорусские упряжные – невысокие, коренастые и очень сильные. Лошадиная сила этой породы больше даже, чем у русского тяжеловоза. Ведь породу выводили в первую очередь для сельхозработ. Но сегодня коней в полях заменила техника. И если в лучшие времена в племенных хозяйствах страны было до трехсот тысяч лошадей – сегодня поголовье докатилось до сорока тысяч, сетует Тамара Дракина.

«В племенных хозяйствах Беларуси осталось около 230 маток и около 30 жеребцов. Для породы это очень критичная отметка, это все, предел. Поэтому мы считаем, что порода исчезающая. Надо бить тревогу, звонить в колокола и предпринимать действия по ее сохранению», – вторит Дракиной Наталья Сазанович, зоотехник-селекционер по коневодству РУП «ЖодиноАгроПлемЭлита».





Это одно из самых известных конных хозяйств в Беларуси. Здесь разводят жеребят белорусской упряжной породы и продают не только белорусам, но и жителям зарубежных стран. Охотно покупают россияне. Наталья рассказывает об удивительных качествах этих лошадей: «Уравновешенные, «разважливые»… Белорус еще подумает, идти ли ему куда-то или не идти. Но если там что-то вкусное раздают – будет в первых рядах идти. Эти лошади мне очень нравятся. Они какие-то самобытные что ли, уникальные, таких лошадей просто больше нет».

Белорусские упряжные – прекрасные компаньоны. Конь по кличке Спирит каждый день по несколько часов работает в паре с Ольгой Брановец-Демидовой и ее маленькими пациентами.

Каждый их шаг – это маленькая победа над собой и обстоятельствами. Ольга – ипотерапевт, и к ней приезжают дети с тяжелыми формами ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом и серьезными психическими расстройствами. «Когда мы учились в Петербурге на практике, – вспоминает девушка, – гуру ипотерапии подчеркивали особенность этой породы в том, что они очень уступчивые, выносливые. У них мягкий трепетный темперамент. Они быстро обучаются. Для детей с особенностями очень подходят такие черты».





Кроме того, для ипотерапии важны параметры животного. Белорусы отлично подходят: невысокие, коренастые, с широким крупом – ребенку легко расслабиться на такой мощной спине. И конь словно берет на себя работу с непослушными мышцами.

«Лошади мне подарили жизнь. Конечно, так нельзя говорить, жизнь подарили родители. Но лошади, они мне подарили мою нынешнюю жизнь. Они меня связали с огромнейшим количеством разнообразных людей, помогли побывать в интересных местах. У нас завязалось огромное количество знакомых именно на конную тему. И это классные люди!» – говорит Юлия Азаренко.

С шорником Юлией Азаренко согласится, пожалуй, каждый, кто однажды пришел в коневодство и задержался.





Для Юлии все началось с игрушечной лошадки из магазина «Детский мир». Девочка сшила для нее упряжь из обрезков кожи. А спустя много лет, отучившись на физика, выйдя замуж и родив ребенка, поняла: жить без лошадей не может. И семья приобрела белорусскую упряжную – настоящую. Сегодня у Юли с мужем уже пять лошадей. А сама девушка увлекается изготовлением конной упряжи – шьет уздечки, недоуздки, подперсья и ковисоны. Так, благодаря белорусской упряжной породе лошадей Юлия нашла дело всей жизни. Что она почувствует, если порода исчезнет? «Глубокую печаль на самом деле. Из них, конечно, не будет олимпийских спортсменов, никто об этом не говорит. Но это классные напарники, очень хорошие друзья, надежные», – признается Юлия Азаренко.

Любовь. Именно она движет каждым, кто однажды пришел в коневодство и задержался. Люди, которые беззаветно любят именно белорусских упряжных лошадей – абсолютно уверены, былая популярность к этой породе еще вернется.