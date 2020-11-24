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Лукашенко: Белгазпромбанк должен работать и приносить пользу

24.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белгазпромбанк не будут ликвидировать, он должен функционировать и приносить пользу. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, принимая с докладом руководителя временной администрации банка Надежду Ермакову, передает «МИР 24».

В июне банк с российским капиталом оказался в поле зрения КГБ. За финансовые махинации летом завели уголовное дело. Тогда Лукашенко назначил Надежду Ермакову главой временной администрации банка. Президент поблагодарил ее за стабилизацию ситуации в финансовом учреждении. Хорошие результаты работы Белгазпромбанка констатируют и контролирующие органы.

«Банк даже получил за это время сверхплановую прибыль. Это хороший сигнал, хотя вопросы бизнеса еще остро стоят, бизнес не полностью восстановлен. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил, что банк должен работать. Зачем его уничтожать? Мы предлагаем акционерам, чтобы они работали с этим банком. Не хотят работать – не надо. Значит, мы будем работать сами. В трудный период мы поддержали банк, восстановили его, поддержали ликвидность, восстановили его работоспособность. Я думаю, мы справимся», – заявил Александр Лукашенко.

В середине декабря истекает срок полномочий временной администрации Белгазпромбанка. К этому времени сформируют новое руководство.



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Президент Республики Беларусь принял с докладом руководителя временной администрации банка Надежду Ермакову.
 
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