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«Мы видим, что ситуация не меняется». Президент Литвы обсудил с Тихановской расширение санкций в отношении белорусского режима

24.11.2020 19:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Литвы Гитанас Науседа 24 ноября провел встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

«Мы видим, что ситуация не меняется». Президент Литвы обсудил с Тихановской расширение санкций в отношении белорусского режима
Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской.

Глава республики проинформировал ее о недавно принятом решении Евросоюза расширить санкции в отношении белорусского режима путем включения в список учреждений, компаний и бизнесменов, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу литовского президента.

В ходе переговоров, которые прошли в режиме видеоконференции, Науседа отметил, что встречи Светланы Тихановской с главами структур ЕС, стран – членов Евросоюза и других международных организаций с целью призыва поддержать белорусское общество, которое стремится к демократическим переменам, имеют особое значение для демократического будущего страны.

«Литва активно поддерживает белорусское гражданское общество, которое борется за демократические ценности и права человека. Мы видим, что нынешняя ситуация не меняется. К сожалению, режим продолжает жестокие расправы над мирно протестующими гражданами, несколько недель назад с особой жестокостью был убит молодой участник протестов Роман Бондаренко. Решение ЕС о расширении санкций путем внесения в список учреждений и компаний, которые причастны к совершаемым репрессиям и оказывают финансовую поддержку режиму, является правильным шагом, и мы призываем реализовать его как можно скорее», — сказал Науседа.

Он заверил Тихановскую, что Литва будет всегда активно поднимать вопросы прав человека в Беларуси на международной арене, выступать за право белорусского народа свободно выбирать представителей своей власти на честных выборах. «Наша поддержка белорусскому народу, его борьбе за свободу опирается на собственный опыт и болезненные уроки истории. Помогать белорусскому гражданскому обществу — наш моральный долг, потому что когда-то мы были одним государством с общей историей», — отметил президент Литвы.

Главы МИД стран ЕС По итогам встречи 19 ноября согласовали подготовку третьего пакета санкций, который затронет не только физических, но и юридических лиц.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи заявил, что Евросоюз больше не выделит ни одного евро режиму Лукашенко. «Мы больше не переведем ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Беларуси через различные неправительственные организации. Я не могу пока называть точные каналы, как будут переведены деньги, но будьте уверены, что Лукашенко не пойдет ни одного евро», — сказал Боррель.

 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа 24 ноября провел встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
 
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