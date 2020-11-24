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Фотофакт. В Куропатах осквернили памятный камень

24.11.2020 19:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Очередной акт вандализма произошел в народном мемориале Куропаты, сообщил Радыё Свабода Кирилл Блажеевич-Лойко.

Фотофакт. В Куропатах осквернили памятный камень

На камне, установленном в память жертв сталинизма, неизвестный написал красной краской: «Вернем практику НКВД». Камень стоит среди крестов в мемориале, на нем изображены лики святых.

 
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Очередной акт вандализма произошел в народном мемориале Куропаты, сообщил Радыё Свабода Кирилл Блажеевич-Лойко.
 
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