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Фотофакт. В Куропатах осквернили памятный камень
Источник материала: Навiны
Очередной акт вандализма произошел в народном мемориале Куропаты, сообщил
На камне, установленном в память жертв сталинизма, неизвестный написал красной краской: «Вернем практику НКВД». Камень стоит среди крестов в мемориале, на нем изображены лики святых.
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Очередной акт вандализма произошел в народном мемориале Куропаты, сообщил Радыё Свабода Кирилл Блажеевич-Лойко.
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