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Сельчане устроили потасовку с милицией во время обыска – видео

24.11.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники РОВД пришли в дом 42-летнего местного жителя, так как имели информацию, что он занимается скупкой краденого и торгует спиртом.

Мужчина открывать дверь отказался, поэтому на место вызвали спасателей, которые бензорезом вскрыли замок. После этого сельчанин набросился на милиционеров, а вскоре ему на подмогу прибыли родственники, которые пытались устроить драку.

В результате были задержаны хозяин дома и его брат: в отношении первого возбудили дело, на второго составили административный протокол.

 
 
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Жители поселка Копаткевичи Петриковского района устроили потасовку с милиционерами, которые пришли проводить обыск. Смотрите на видео кадры, снятые...
 
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