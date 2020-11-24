Сельчане устроили потасовку с милицией во время обыска – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники РОВД пришли в дом 42-летнего местного жителя, так как имели информацию, что он занимается скупкой краденого и торгует спиртом.

Мужчина открывать дверь отказался, поэтому на место вызвали спасателей, которые бензорезом вскрыли замок. После этого сельчанин набросился на милиционеров, а вскоре ему на подмогу прибыли родственники, которые пытались устроить драку.

В результате были задержаны хозяин дома и его брат: в отношении первого возбудили дело, на второго составили административный протокол.