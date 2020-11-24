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Китайская миссия на Луну: за двумя килограммами лунного грунта

24.11.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на заданную орбиту возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта - около 2 килограммов реголита и вернуться с ними на Землю.

© RUPTLY
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Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это уже 353 миссия. "Чанчжэн-5" является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. В июле этого года с ее помощью был успешно запущен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу -1"). 

НАСА надеется, что Китай поделится с учеными других стран данными, полученными в ходе миссии "Чанъэ-5" - так, как это делали миссии "Аполлон".

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры исторического запуска лунного зонда.

 
 
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В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке лунного грунта на Землю, ранее это удавалось сделать только СССР и США.
 
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