|
Китайская миссия на Луну: за двумя килограммами лунного грунта
24.11.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на заданную орбиту возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта - около 2 килограммов реголита и вернуться с ними на Землю.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это уже 353 миссия. "Чанчжэн-5" является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. В июле этого года с ее помощью был успешно запущен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу -1").
НАСА надеется, что Китай поделится с учеными других стран данными, полученными в ходе миссии "Чанъэ-5" - так, как это делали миссии "Аполлон".
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры исторического запуска лунного зонда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке лунного грунта на Землю, ранее это удавалось сделать только СССР и США.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)