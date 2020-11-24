YouTube создал первый «бесконечный» клип

Источник материала: Tut.by

YouTube представил первый в истории видеохостинга «бесконечный» клип. За основу взяли видео Билли Айлиш на трек Bad Guy, а также фанатские версии этой песни. Создатели уточняют, что на его просмотр уйдет времени больше, чем существует Вселенная.

YouTube запустил отдельный сайт billie.withyoutube.com , на котором и генерируется «бесконечный» клип. Его авторы уточняют, что на просмотр этой работы может уйти около 1,46×10¹⁰⁰ лет, что больше, чем продолжительность жизни Вселенной.

Работает все так: сначала на сайте загружается оригинальная песня и клип, затем они сменяются фанатскими роликами. Если перейти на следующий клип вручную, он начнется с того момента в песне, на котором закончился предыдущий ролик. Пользователю также будет показываться информация о том, сколько каверов он посмотрел и как долго слушал Bad Guy.

Проект приурочен к 1 млрд просмотров клипа Bad Guy на YouTube.