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YouTube создал первый «бесконечный» клип
Источник материала: Tut.by
YouTube представил первый в истории видеохостинга «бесконечный» клип. За основу взяли видео Билли Айлиш на трек Bad Guy, а также фанатские версии этой песни. Создатели уточняют, что на его просмотр уйдет времени больше, чем существует Вселенная.
YouTube запустил отдельный сайт
Работает все так: сначала на сайте загружается оригинальная песня и клип, затем они сменяются фанатскими роликами. Если перейти на следующий клип вручную, он начнется с того момента в песне, на котором закончился предыдущий ролик. Пользователю также будет показываться информация о том, сколько каверов он посмотрел и как долго слушал Bad Guy.
Проект приурочен к 1 млрд просмотров клипа Bad Guy на YouTube.
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YouTube представил первый в истории видеохостинга «бесконечный» клип. За основу взяли видео Билли Айлиш на трек Bad Guy, а также фанатские версии этой песни. Создатели...
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