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Минское «Динамо» играет дома против «Локомотива». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит предпоследний матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — ярославский «Локомотив».
Минчане после четырех побед подряд проиграли московскому ЦСКА, но все равно уверенно занимают место в зоне плей-офф.
Что касается «Локомотива», то ярославцы в середине ноября потерпели три поражения кряду. Неудачную серию удалось прервать благодаря виктории над рижским «Динамо».
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 19.10.
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Минское «Динамо» проводит предпоследний матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» - ярославский «Локомотив».
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