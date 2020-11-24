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Помешал колонне, не показал поворот, заперся — разбили стекла, составили протоколы (видео)

24.11.2020 19:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции прокомментировали воскресный инцидент с битьем окон в гражданской машине. Показали, что этому предшествовало. Правда, момент задержания и принятия «вынужденных мер по повреждению боковых стекол» на видео не попал.

ГАИ информирует: примерно в 14:30 водитель 1995 года рождения на Opel Vectra на пересечении улиц Притыцкого — Лещинского не обеспечил беспрепятственный проезд машине в составе колонны, вынудив ее изменить направление движения и прибегнуть к экстренному торможению. Затем, по данным милиции, водитель перестроился с нарушением правил, не показав поворот, и не подчинился требованию об остановке. После остановки машины закрылся внутри. Поэтому, сообщает ГАИ, «были применены вынужденные меры по повреждению боковых стекол».

Водитель задержан, а автомобиль доставлен на штрафстоянку. В отношении мужчины составлены пять административных протоколов, в том числе за неповиновение.

 
 
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В Госавтоинспекции прокомментировали воскресный инцидент с битьем окон в гражданской машине. Показали, что этому предшествовало. Правда, момент задержания и...
 
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