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Искусство в маске. Студенты рисуют милиционера, который дежурит в Академии искусств

24.11.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник в БГАИ поставили дежурить милиционера, но студенты не растерялись и начали его рисовать.



Сегодня он позировал, пока те продолжали его рисовать, и даже просил сфотографировать рисунки, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».



Однако на перерыве к студентам вышел какой-то мужчина, взял у милиционера камеру и начал их снимать, пишет gazetaby.com
 
 
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В понедельник в БГАИ поставили дежурить милиционера, но студенты не растерялись и начали его рисовать.
 
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