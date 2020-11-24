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Уроженец Беларуси Алекно возглавил сборную Ирана по волейболу

24.11.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Контракт заключен до конца Олимпийских игр в Токио

Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно возглавил сборную Ирана по волейболу, пишет by.tribuna.com
Контракт с Алекно заключен до завершения летних Олимпийских игр в Токио. Тренер начнет работу уже в ноябре.

«Алекно должен изучить национальные и зарубежные лиги, чтобы определить состав на Лигу наций, а также на Олимпийские игры», – заявил президент Федерации волейбола Мохаммад-Реза Даварзани.

Помощником Алекно будет итальянец Томазо Тотоло, остальные члены тренерского штаба – иранские специалисты.

Отметим, что Алекно родился в Полоцке.
 
 
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Контракт заключен до конца Олимпийских игр в Токио
 
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