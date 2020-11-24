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Тихановская объявила о запуске центра по сбору данных о преступлениях режима

24.11.2020 19:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская анонсировала создание центра универсальной юрисдикции в Литве, который займется сбором данных о преступлениях режима Лукашенко.

Об этом Тихановская сообщила на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Науседа подчеркнул, что Литва всегда поддерживала беларусский народ в его стремлении к честным выборам, а теперь поддержит и в работе по международному расследованию преступлений против прав человека.

«Собеседники обсудили последние события в Беларуси и убийство Романа Бондаренко, а также помощь репрессированным беларусам и упрощение миграционных правил для них. Также разговор велся о расширении санкций и включении в списки предприятий, которые увольняют сотрудников за гражданскую позицию. В частности, Светлана рассказала об увольнении 49 сотрудников Беларуськалия за забастовку», - говорится в сообщении на телеграм-канале Тихановской.

 
 
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Светлана Тихановская анонсировала создание центра универсальной юрисдикции в Литве, который займется сбором данных о преступлениях режима Лукашенко.
 
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