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Адвокат говорит о невиновности Бабарико

24.11.2020 19:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Адвокат Дмитрий Лаевский напомнил, что с 18 июня защита Виктора Бабарико настаивает на его невиновности и добивается прекращения уголовного преследования.

«Оснований сомневаться в невиновности подзащитного у адвокатов нет», - сказал Лаевский, комментируя сообщение КГБ Беларуси о предъявлении обвинений Бабарико и его замам по Белгазпромбанку. Бабарико предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

«Виктор Бабарико не признал вину, потому что он невиновен. Мотивация поведения других граждан — это предмет для исследования в суде. В силу подписки о неразглашении данных предварительного расследования я воздержусь от комментирования действий иных лиц. Известно множество примеров из практики, которые говорят о том, что не следует абсолютизировать значение признаний, сделанных кем-либо в СИЗО», - заявил Лаевский.

По словам адвоката Бабарико, после ознакомления с материалами дела защита имеет право снова потребовать прекращения уголовного преследования.

«Прекратить уголовное преследование на этой стадии может как следователь, так и прокурор, которому дело передается для направления в суд. Поэтому опережать решение по этому вопросу я бы не стал. Особенно с учетом того, что защита уже не раз заявляла об отсутствии достаточных оснований для уголовного преследования», - пояснил адвокат.

Лаевский также сообщил, что на ознакомление с делом уйдёт не менее месяца. Он исключает возможность проведения судебного разбирательства в этом году.

 
 
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Адвокат Дмитрий Лаевский напомнил, что с 18 июня защита Виктора Бабарико настаивает на его невиновности и добивается прекращения уголовного преследования.
 
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