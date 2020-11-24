Герасименя прокомментировала открытое письмо спортсменов, выступающих за власть

Источник материала: Tut.by

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя отреагировала в своем Instagram на появление сегодня открытого письма спортсменов, поддерживающих власть (здесь можно прочитать его текст , а здесь — список тех, кто его подписал ). Свое видео она назвала «Обращение к ненациональному олимпийскому комитету Беларуси».

Приводим текст обращения полностью.





«Сегодня в белорусских государственных СМИ и на сайте Минспорта было опубликовано открытое письмо спортивных деятелей Беларуси, выступающих в поддержку действующей власти. Письмо, конечно же, без глубокого смысла и с пунктами, которые друг другу противоречат.

Очевидно, что это неуклюжая попытка ответить на Открытое письмо спортсменов Беларуси, созданное по инициативе SOS BY, которое подписало уже более 1100 человек. Это открытое письмо вызвало огромный резонанс во всем мире и обратило внимание МОК и других международных спортивных ассоциаций на грубое нарушение прав спортсменов в Беларуси.

Неудивительно, что под провластным письмом после публикации не было указано ни одной фамилии. Потом, конечно, подписи появились в небольшом количестве.

В этом письме сказано, в частности, что некие „незаконные псевдоспортивные структуры порочат спортивное движение страны“.

Проблема в том, что псевдоспортивными структурами сегодня выступают Минспорта и НОК РБ. В частности, Национальный олимпийский комитет молчит, пока наших атлетов избивают, задерживают, увольняют из сборных. И даже не пытается защищать права пострадавших спортсменов, что является его прямой обязанностью. А Минспорта вообще отдает открытые приказы об увольнении спортсменов и сотрудников.

Сегодня реальной поддержкой спортсменов занимается Белорусский фонд спортивной солидарности, который уже признан легитимным участником международных отношений со стороны МОК и международных федераций, зарубежных ассоциаций и правительственных структур. Это мы в реальности отстаиваем права спортсменов, мы помогаем им продолжить карьеру, помогаем финансово, защищаем их гражданскую позицию.

Но вернемся к письму. Интересно, сколько его подписантов будет уволено или исключено из сборной? Думаю, ни одного. Таким образом, становится полностью очевидным, что репрессии против наших спортсменов целиком и полностью были связаны с их гражданской позицией и их общественными взглядами.

А теперь я обращаюсь к нашим спортсменам. Коллеги, спортсмены, мы все всё прекрасно понимаем: вас будут заставлять подписывать это письмо. Будут угрожать увольнениями, исключением из сборных, снятием с соревнований, — не бойтесь. Все те, кто будет принуждать подписывать данное письмо будут внесены в санкционные списки и преданы огласке. Ни один случай давления не останется безнаказанным.

Если вам нужна юридическая помощь, если вас уволят и оставят без средств к существованию, если ваша безопасность окажется под угрозой — пишите нам, в Белорусский фонд спортивной солидарности — мы поможем».