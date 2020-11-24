В Минске водитель Opel подрезал колонну и заблокировался в авто - милиционеры разбили стекла

Источник материала: Tut.by

В Минске водитель легковушки подрезал ехавший в организованной колонне автомобиль, а когда его остановили — заблокировался в салоне. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Инцидент произошел 22 ноября, около 14.30. По информации инспекторов, 25-летний водитель Opel на пересечении улиц Притыцкого и Лещинского не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся в организованной колонне.

— После водитель Opel перестроился с нарушением правил маневрирования и без подачи сигнала указателем поворота, а также не подчинился законному требованию сотрудников милиции об остановке. Когда автомобиль все же остановился, водитель заблокировался в салоне и не реагировал на законные требования сотрудников милиции, поэтому те применили вынужденные меры по повреждению боковых стекол, — рассказали в ГАИ.

Мужчину задержали, а автомобиль доставили на штрафстоянку. В отношении водителя составили четыре административных протокола за нарушения ПДД. Еще один протокол он получил за неповиновение законным требованиям должностного лица при исполнении им служебных полномочий.