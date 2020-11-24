"Журналисты Беларуси - герои". Тихановская обратилась к независимым журналистам





Тихановская озвучила печальную статистику преследования журналистов в нашей стране в последние месяцы. Десятки их побывали за решёткой, ещё 17 человек продолжают там находиться. Во вторник стало известно, что задержанные журналистки Екатерина Борисевич, Екатерина Андреева и Дарья Чулцова признаны политзаключёнными.



