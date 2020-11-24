ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Журналисты Беларуси - герои". Тихановская обратилась к независимым журналистам

24.11.2020 20:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская обратилась к независимым журналистам Беларуси. "Масштабы репрессий в отношении журналистов ужасающие, — говорит она. — ...Практически все корреспонденты зарубежных изданий лишены аккредитации".


Тихановская озвучила печальную статистику преследования журналистов в нашей стране в последние месяцы. Десятки их побывали за решёткой, ещё 17 человек продолжают там находиться. Во вторник стало известно, что задержанные журналистки Екатерина Борисевич, Екатерина Андреева и Дарья Чулцова признаны политзаключёнными.

"Даже на войне жилет с надписью "Пресса" является неприкосновенным, — продолжает Светлана Тихановская. — Журналистов, как и медиков, не трогают в самых горячих точках мира. Но только не в Беларуси, потому что этому режиму не нужна честная журналистика", пишет euroradio.fm
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская обратилась к независимым журналистам Беларуси. "Масштабы репрессий в отношении журналистов ужасающие, — говорит она. — ...Практически все...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске водитель Opel подрезал колонну и заблокировался в авто - милиционеры разбили стекла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика