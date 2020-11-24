﻿ Водителям будущих электрических Ford e-Transit не позавидуешь. «Большой брат» будет следить за каждым их действием. Удаленно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водителям будущих электрических Ford e-Transit не позавидуешь. «Большой брат» будет следить за каждым их действием. Удаленно

24.11.2020 21:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня у каждого производителя бусов, даже у ГАЗа, есть электрическая версия своего фургона. Но не каждая продается. У компании Ford такая тоже создана. Как и многие разработки конкурентов, Ford e-Transit пока еще недоступен для заказа. Начало продаж запланировано на 2022 год. Однако уже сейчас для него анонсированы примечательные «инструменты управления автопарком».

И сам автомобиль, и его водитель будут под полным контролем менеджеров автопарка.

Среди новых функций, предлагаемых Ford Commercial Solutions, будут инструменты для электромобилей, позволяющие менеджерам автопарка контролировать производительность фургонов с помощью таких данных, как потребление энергии, скорость зарядки и оставшаяся дальность движения. Например, операторы смогут удаленно предварительно регулировать температуру кабины, пока фургон подключен к зарядной сети, чтобы повысить эффективность работы батареи.

Новые функции будут подключены к информационно-развлекательной системе Sync 4, которая будет поставляться в стандартной комплектации с электрическим Ford Transit. В число функций включается «инструктаж водителя в режиме реального времени»: водитель получает звуковое предупреждение, если он нарушает ограничение скорости, резко ускоряется или тормозит. То есть в любой момент в кабине может раздаться голос начальника.

Кроме того, умный компьютер предупредит менеджеров, если автомобиль будет угнан, использован без разрешения, отбуксирован или поврежден во время стоянки. Нигде нельзя будет спрятаться от начальства.

А еще в электронную систему слежения будет интегрирована функция личной идентификации водителей, позволяющая менеджерам анализировать производительность труда каждого лично-поименно. Может, высокотехнологичное будущее не такое уж и светлое?

Сетевой видеорегистратор Hikvision DS-7604NI-Q1
сетевой, 4 IP, 1 HDD, запись 2560x1920, сжатие H.264/H.264+/H.265/H.265+
238 р.
16 предложений
Сетевой видеорегистратор HiWatch DS-N332/2(B)
сетевой, 32 аналоговых, 32 IP, 2 HDD, запись 3840x2160, сжатие MPEG4/H.264/H.264+/H.265/H.265+
556 р.
12 предложений
Сетевой видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-K4
сетевой, 32 IP, 4 HDD, запись 3840x2160, сжатие MPEG4/H.264/H.265
1002 р.
11 предложений
Сравнить эти товары →
Видеорегистраторы наблюдения в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня у каждого производителя бусов, даже у ГАЗа, есть электрическая версия своего фургона. Но не каждая продается. У компании Ford такая тоже создана. Как и многие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сломаны две руки. Журналисту Руслану Кулевичу отказали в возбуждении уголовного дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика