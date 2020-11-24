Водителям будущих электрических Ford e-Transit не позавидуешь. «Большой брат» будет следить за каждым их действием. Удаленно

Источник материала: Onliner Сегодня у каждого производителя бусов, даже у ГАЗа, есть электрическая версия своего фургона. Но не каждая продается. У компании Ford такая тоже создана. Как и многие разработки конкурентов, Ford e-Transit пока еще недоступен для заказа. Начало продаж запланировано на 2022 год. Однако уже сейчас для него анонсированы примечательные «инструменты управления автопарком».

И сам автомобиль, и его водитель будут под полным контролем менеджеров автопарка.

Среди новых функций, предлагаемых Ford Commercial Solutions, будут инструменты для электромобилей, позволяющие менеджерам автопарка контролировать производительность фургонов с помощью таких данных, как потребление энергии, скорость зарядки и оставшаяся дальность движения. Например, операторы смогут удаленно предварительно регулировать температуру кабины, пока фургон подключен к зарядной сети, чтобы повысить эффективность работы батареи.



Новые функции будут подключены к информационно-развлекательной системе Sync 4, которая будет поставляться в стандартной комплектации с электрическим Ford Transit. В число функций включается «инструктаж водителя в режиме реального времени»: водитель получает звуковое предупреждение, если он нарушает ограничение скорости, резко ускоряется или тормозит. То есть в любой момент в кабине может раздаться голос начальника.



Кроме того, умный компьютер предупредит менеджеров, если автомобиль будет угнан, использован без разрешения, отбуксирован или поврежден во время стоянки. Нигде нельзя будет спрятаться от начальства.



А еще в электронную систему слежения будет интегрирована функция личной идентификации водителей, позволяющая менеджерам анализировать производительность труда каждого лично-поименно. Может, высокотехнологичное будущее не такое уж и светлое?