﻿ Цена нефти Brent превысила $48 за баррель. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цена нефти Brent превысила $48 за баррель

24.11.2020 21:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В последний раз ее стоимость была выше этой отметки в начале марта этого года.


Brent - $48,03, WTI - $45,13

Потом цены на "черное золото" обрушились более чем в два раза.
Цена нефти Brent превысила 48 долларов за баррель впервые с 6 марта 2020 года. Нефть подорожала на 4,28%, до 48,03 долларов, пишет ТАСС со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

Цена нефти WTI повысилась на 4,8%, до $45,13 за баррель.

В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с апреля были сняты ограничения на добычу "черного золота".

Только за март нефть подешевела более чем в два раза, пишет korrespondent.net
Ранее сообщалось, что нефть подорожала до максимума за семь месяцев.

Также добавим, что в ОАЭ нашли новые нефтяные месторождения. Их объем, по предварительным подсчетам, составляет 22 миллиарда баррелей в год.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний раз ее стоимость была выше этой отметки в начале марта этого года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Модель Дурицкая рассказала о первых минутах после убийства Немцова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика