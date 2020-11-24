Цена нефти Brent превысила $48 за баррель





Brent - $48,03, WTI - $45,13





Потом цены на "черное золото" обрушились более чем в два раза.

Цена нефти Brent превысила 48 долларов за баррель впервые с 6 марта 2020 года. Нефть подорожала на 4,28%, до 48,03 долларов, пишет ТАСС со ссылкой на лондонскую биржу ICE.





Цена нефти WTI повысилась на 4,8%, до $45,13 за баррель.





В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с апреля были сняты ограничения на добычу "черного золота".





пишет korrespondent.net Только за март нефть подешевела более чем в два раза,korrespondent.net

Ранее сообщалось, что нефть подорожала до максимума за семь месяцев.





Также добавим, что в ОАЭ нашли новые нефтяные месторождения. Их объем, по предварительным подсчетам, составляет 22 миллиарда баррелей в год.



