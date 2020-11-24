Защита Бабарико исключает возможность суда в текущем году

"На ознакомление с делом уйдёт не менее месяца. Защита исключает возможность проведения судебного разбирательства в этом году", - говорится в сообщении.





"Виктор Бабарико вину не признаёт, защита настаивает на его невиновности и знакомится с материалами дела", - сообщил Telegram-канал.





Telegram-канал также приводит комментарий адвоката Бабарико Дмитрия Лаевского. "Виктор Бабарико не признал вину, потому что он невиновен. Мотивация поведения других граждан — это предмет для исследования в суде. В силу подписки о неразглашении данных предварительного расследования я воздержусь от комментирования действий иных лиц. Известно множество примеров из практики, которые говорят о том, что не следует абсолютизировать значение признаний, сделанных кем-либо в СИЗО", - подчеркнул Лаевский.





По словам адвоката, после ознакомления с материалами дела защита имеет право снова потребовать прекращения уголовного преследования. "Прекратить уголовное преследование на этой стадии может как следователь, так и прокурор, которому дело передается для направления в суд. Поэтому опережать решение по этому вопросу я бы не стал. Особенно с учетом того, что защита уже не раз заявляла об отсутствии достаточных оснований для уголовного преследования", — пояснил он.

Как ранее сообщалось, Следственное управление Комитета государственной безопасности окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк". Виктору Бабарико было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, соответственно.





пишет interfax.by Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа. Бабарико обвинялся в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Расследование ведет КГБ Беларуси,interfax.by





Бабарико собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему было отказано в регистрации кандидатом.





В Беларуси уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.



