Сломаны две руки. Журналисту Руслану Кулевичу отказали в возбуждении уголовного дела









Руслан Кулевич на работе. Фото: Катерина Гордеева





Руслану Кулевичу и его жене Татьяне отказали в возбуждении уголовного дела по факту телесных повреждений со стороны силовиков. Ответ из Следственного комитета за подписью следователя Т.С. Сахарчук пришел один на двоих.





«В соответствии с требованиями УПК Республики Беларусь уведомляю Вас о том, что по факту причинения Вам 11.08.2020 телесных повреждений на основании п. 2 ч.1 ст. 29 УПК Республики Беларусь принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили им.









П. 2 ч.1 ст. 29 УПК

Уголовное дело не может быть возбуждено «за отсутствием в деянии состава преступления».





Решение можно обжаловать начальнику Управления следственного комитета (УСК) по Гродненской области, прокурору Гродненской области или в суд. Воспользуются ли они таким правом, Руслан и Татьяна пока не решили.





известно , что другим гродненцам также пришли отказы в возбуждени уголовного дела. Некоторым ответы не пришли, хотя срок проверки истек. Hrodna.life, что другим гродненцам также пришли отказы в возбуждени уголовного дела. Некоторым ответы не пришли, хотя срок проверки истек.





Руслана Кулевича и его жену Татьяну задержали с применением силы в магазине на ул. Дарвина 11 августа. Татьяну отпустили ночью в тот же день. Руслана осудили на семь суток якобы за участие в несанкционированной акции протеста, но 13 августа отпустили без каких-либо объяснений. После задержания и избиения при транспортировке и в изоляторе у него оказались сломаны две руки, а его семья столкнулась с негативом в их адрес.





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