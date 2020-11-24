﻿ Сломаны две руки. Журналисту Руслану Кулевичу отказали в возбуждении уголовного дела. 21.by
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Сломаны две руки. Журналисту Руслану Кулевичу отказали в возбуждении уголовного дела

24.11.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руслану Кулевичу и его жене Татьяне отказали в возбуждении уголовного дела по факту телесных повреждений со стороны силовиков. Ответ из Следственного комитета за подписью следователя Т.С. Сахарчук пришел один на двоих.



Руслан Кулевич на работе. Фото: Катерина Гордеева

Руслану Кулевичу и его жене Татьяне отказали в возбуждении уголовного дела по факту телесных повреждений со стороны силовиков. Ответ из Следственного комитета за подписью следователя Т.С. Сахарчук пришел один на двоих.

«В соответствии с требованиями УПК Республики Беларусь уведомляю Вас о том, что по факту причинения Вам 11.08.2020 телесных повреждений на основании п. 2 ч.1 ст. 29 УПК Республики Беларусь принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили им.


П. 2 ч.1 ст. 29 УПК
Уголовное дело не может быть возбуждено «за отсутствием в деянии состава преступления».

Решение можно обжаловать начальнику Управления следственного комитета (УСК) по Гродненской области, прокурору Гродненской области или в суд. Воспользуются ли они таким правом, Руслан и Татьяна пока не решили.

Hrodna.life известно, что другим гродненцам также пришли отказы в возбуждени уголовного дела. Некоторым ответы не пришли, хотя срок проверки истек.

Руслана Кулевича и его жену Татьяну задержали с применением силы в магазине на ул. Дарвина 11 августа. Татьяну отпустили ночью в тот же день. Руслана осудили на семь суток якобы за участие в несанкционированной акции протеста, но 13 августа отпустили без каких-либо объяснений. После задержания и избиения при транспортировке и в изоляторе у него оказались сломаны две руки, а его семья столкнулась с негативом в их адрес.

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Руслану Кулевичу и его жене Татьяне отказали в возбуждении уголовного дела по факту телесных повреждений со стороны силовиков. Ответ из Следственного комитета за...
 
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