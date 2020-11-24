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Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами
24.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Противодействовать угрозам и вызовам эффективнее сообща, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.
Новые послы в дипмиссиях семи стран: Китая, Израиля, Пакистана, Бангладеш, Камбоджи, Намибии и Мальтийского ордена. Во Дворце Независимости это второе подобное мероприятие за последние две недели. Президент напутствовал послов и сказал, что работа в Беларуси в такой непростой период для страны – новый вызов в карьере дипломата. Лукашенко рассчитывает на конструктивный диалог со всеми странами на равноправной основе.
Александр Лукашенко рассказал, что сейчас решается вопрос относительно будущего Беларуси. В дискуссию о дальнейшем развитии страны вовлечены рядовые граждане, депутаты, госструктуры. Одна из главных тем – изменение Конституции – станет основой в повестке Всебелорусского народного собрания. На мероприятие пригласят и представителей зарубежных дипмиссий.
В ходе неформального общения с послом Китая Лукашенко выразил желание обсудить накопившиеся вопросы с глазу на глаз с руководителем КНР Си Цзиньпином. А посол Израиля сказал, что белорусского лидера ждут с визитом в его стране.
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Противодействовать угрозам и вызовам эффективнее сообща, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами...
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