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Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами

24.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Противодействовать угрозам и вызовам эффективнее сообща, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.

Новые послы в дипмиссиях семи стран: Китая, Израиля, Пакистана, Бангладеш, Камбоджи, Намибии и Мальтийского ордена. Во Дворце Независимости это второе подобное мероприятие за последние две недели. Президент напутствовал послов и сказал, что работа в Беларуси в такой непростой период для страны – новый вызов в карьере дипломата. Лукашенко рассчитывает на конструктивный диалог со всеми странами на равноправной основе.

«Наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами. При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия. Я надеюсь, что вы будете непредвзято и объективно доводить своему руководству информацию о жизни нашей страны. Мы готовы помогать вам в этом», – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что сейчас решается вопрос относительно будущего Беларуси. В дискуссию о дальнейшем развитии страны вовлечены рядовые граждане, депутаты, госструктуры. Одна из главных тем – изменение Конституции – станет основой в повестке Всебелорусского народного собрания. На мероприятие пригласят и представителей зарубежных дипмиссий.

«В последнее время западные государства очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции», – подчеркнул Лукашенко.

В ходе неформального общения с послом Китая Лукашенко выразил желание обсудить накопившиеся вопросы с глазу на глаз с руководителем КНР Си Цзиньпином. А посол Израиля сказал, что белорусского лидера ждут с визитом в его стране.



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Противодействовать угрозам и вызовам эффективнее сообща, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами...
 
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