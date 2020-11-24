«Наказаны за разоблачение дезинформации». Amnesty International признала врача и журналистку из Беларуси узниками совести

Белорусские власти должны немедленно освободить врача службы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и журналистку tut.by Катерину Борисевич, арестованных в связи с раскрытием результатов медосвидетельствования убитого активиста Романа Бондаренко, призвала международная правозащитная организация Amnesty International в своем публичном заявлении.

Артем Сорокин и Катерина Борисевич.

Организация пришла к выводу, что врач и журналистка действовали в общественных интересах, а их уголовное преследование и арест «представляют собой наказание за разоблачение правительственной дезинформации, следовательно, они являются узниками совести и должны быть немедленно освобождены».

19 ноября Генеральная прокуратура Беларуси сообщила об аресте врача столичной больницы скорой помощи. В сообщении указывалось, что врач «вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by)» и «разгласил врачебную тайну». Имя врача публично не называлось, но оно известно Amnesty International — Артем Сорокин. В тот же день власти задержали Катерину Борисевич, автора статьи на портале tut.by о результатах освидетельствования Романа Бондаренко, и обыскали ее квартиру.

Оба они заключены под стражу по обвинению в нарушении ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса Беларуси за «разглашение конфиденциальной медицинской информации, повлекшей тяжкие последствия». Им грозит до трех лет лишения свободы.

Amnesty International пришла к выводу, что в публикациях tut.by и издания «Наша Нiва», посвященных результатам медицинской экспертизы Романа Бондаренко, «однозначно разоблачена попытка властей Беларуси на самом высоком уровне переложить вину за гибель Бондаренко на него самого и обеспечить сокрытие обстоятельств этого преступления».

Как отмечает Amnesty International, согласно международным законам и стандартам в области прав человека информаторы, раскрывающие информацию, указывающую на правонарушения, в том числе о нарушениях прав человека и злоупотреблениях, должны быть защищены от преследования. Хотя ст. 178 Уголовного кодекса Беларуси предназначена для защиты права на неприкосновенность частной жизни и предотвращения разглашения медицинских данных отдельных лиц без их согласия, раскрываемая информация ограничивалась тем, что было разумно необходимо для выявления правонарушений и в общественных интересах.

«Таким образом раскрытие информации перевешивает любой потенциальный вред от ее обнародования. Более того, журналисты, публикующие информацию, разглашенную информаторами, также защищены правом на свободу выражения мнений и не должны подвергаться судебному преследованию за дальнейшее распространение такой информации», — говорится в заявлении.

«Amnesty International серьезно обеспокоена тем, что преследование врача и журналиста направлено исключительно на то, чтобы наказать их за разоблачение дезинформации, распространяемой официальными лицами на самом высоком уровне. Поэтому организация считает их узниками совести, которых необходимо немедленно и безоговорочно освободить, поскольку они содержатся под стражей просто за то, что они воспользовались своим правом на свободу выражения мнений», — подчеркивает международная правозащитная организация.