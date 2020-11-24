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Toyota обновила Camry для Европы

24.11.2020 21:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Toyota обновила Camry для Европы
Фото: Toyota
Компания Toyota поделилась подробностями о рестайлинге европейской версии Camry Hybrid.

Внешне обновленная Camry Hybrid отличается от предшественницы слегка измененным оформлением переднего бампера и «растянутыми» ламелями решетки радиатора, которые украсили хромированной кромкой. Для решетки доступно два цветовых решения на выбор: черное или темно-серое. Кроме этого, модель получила колесные диски с новым дизайном размерностью 17 или 18 дюймов, оттенок кузова серый металлик (Deep Metal Grey) и пересмотренный рисунок задних фонарей.

Toyota обновила Camry для Европы

В салоне появился новый сенсорный экран мультимедийной системы диагональю девять дюймов, который расположили выше на передней панели. Система оснащена также физическими кнопками и «шайбами», быстрее откликается и имеет функцию интеграции со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota обновила Camry для Европы

Европейским клиентам Toyota предложит два новых варианта обивки салона перфорированной премиальной кожей – в бежевом и черном цветах.

В список оснащения обновленной Camry Hybrid включена последняя версия комплекса систем безопасности Toyota Safety Sense. В него вошли доработанная система предотвращения столкновений, умеющая распознавать другие транспортные средства на поворотах, а также обновленный адаптивный круиз-контроль, реагирующий на дорожные знаки, и усовершенствованный ассистент удержания в полосе.

Toyota обновила Camry для Европы

Силовая установка «Камри» осталась прежней. Она работает на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового мотора, который в паре с электродвигателем развивает до 218 лошадиных сил.

Продажи обновленной Toyota Camry Hybrid 2021 модельного года стартуют в Европе до конца ноября. В России седан оснащается тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0, 2,5 и 3,5 литра и мощностью 150, 181 и 249 лошадиных сил соответственно.
 
 
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Седан обновился снаружи и внутри, получив подретушированный дизайн и иную мультимедийную систему, а также новое оборудование.
 
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