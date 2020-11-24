Елизавета II пожаловала сыну ветерана КГБ титул барона Сибирского

Евгений Лебедев

Фото: Dylan Martinez / Reuters





Королева Великобритании Елизавета II пожаловала сыну российского миллиардера и ветерана КГБ Александра Лебедева Евгению титул барона Сибирского и Хэмптонского. Таким образом, бизнесмен получил пожизненное звание пэра и право заседать в Палате лордов в британском парламенте. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The London Gazette.





На получение пэрства его рекомендовал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Лебедев стал первым уроженцем России, удостоенным подобного титула.





Теперь предпринимателю предстоит пройти процедуру введения в Палату лордов, хотя он фактически уже является ее членом. В ходе церемонии новый член палаты, облаченный в мантию, в сопровождении двоих поручителей представляется другим парламентариям. После этого он присягает на верность монарху, получая таким образом право участвовать в заседаниях.





Евгений Лебедев — британский бизнесмен, издатель и благотворитель русского происхождения. Он владеет компанией Lebedev Holdings, которая выпускает газеты The Independent и Evening Standard. За последние 15 лет он привлек почти 60 миллионов фунтов стерлингов на нужды благотворительности, в частности, организуя званые ужины со знаменитостями. Его отец Александр Лебедев в 1980-е годы служил в КГБ, ныне занимается бизнесом.



