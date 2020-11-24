ZUBR запустила проект по контролю за судебной системой

«Гражданский контроль» будет собирать информацию и статистику про суды над задержанными в ходе мирных акций протеста. Информация собирается из открытых источников и напрямую — от потерпевших по статьям за массовые беспорядки. На сайте проекта представлена интерактивная карта белорусских судов с текущей статистикой,dev.by