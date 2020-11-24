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ZUBR запустила проект по контролю за судебной системой
Источник материала: Партизан
Платформа ZUBR совместно с правозащитной организацией Human Constanta создали проект «Гражданский контроль судебной системы».
«Гражданский контроль» будет собирать информацию и статистику про суды над задержанными в ходе мирных акций протеста. Информация собирается из открытых источников и напрямую — от потерпевших по статьям за массовые беспорядки. На сайте проекта представлена интерактивная карта белорусских судов с текущей статистикой,
Создатели проекта приглашают делиться историями, связанными с деятельностью судов, в Telegram.
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Платформа ZUBR совместно с правозащитной организацией Human Constanta создали проект «Гражданский контроль судебной системы».
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