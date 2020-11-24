ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ZUBR запустила проект по контролю за судебной системой

24.11.2020 21:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Платформа ZUBR совместно с правозащитной организацией Human Constanta создали проект «Гражданский контроль судебной системы».

 «Гражданский контроль» будет собирать информацию и статистику про суды над задержанными в ходе мирных акций протеста. Информация собирается из открытых источников и напрямую — от потерпевших по статьям за массовые беспорядки. На сайте проекта представлена интерактивная карта белорусских судов с текущей статистикой, пишет dev.by

Создатели проекта приглашают делиться историями, связанными с деятельностью судов, в Telegram.   
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платформа ZUBR совместно с правозащитной организацией Human Constanta создали проект «Гражданский контроль судебной системы».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus
24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика