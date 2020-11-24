Журналист российского портала «МБХ Медиа» Роман Попков депортирован из Беларуси

Журналист российского сетевого издания «МБХ Медиа» Роман Попков вынужден был покинуть Беларусь после 15 суток в изоляторе на Окрестина в Минске.



Роман Попков. Фото: profi-forex.org.

«У белорусских властей очень простая формулировка, объясняющая мое насильственное выпиливание из страны: «депортация в интересах общественной безопасности». Вынуждена была уехать вместе со мной и моя жена, журналист Елена Боровская — у нее также была реальная угроза ареста, документы на административное задержание уже готовились», — написал Попков на своей странице в «Фейсбуке».

Журналист пообещал подробнее описать последние 15 дней своей жизни в тексте на сайте «МБХ медиа» . «Надеюсь, у меня получится рассказать вам, как страдает, задыхается, и все же борется, несмотря ни на что, Беларусь», — подчеркнул он.

Попков перестал выходить на связь днем 7 ноября. После этого стало известно, что его задержали и отправили в изолятор на Окрестина.

9 ноября суд Московского района Минска признал Романа Попкова виновным в участии в несанкционированной акции 11 октября у стелы «Минск — город-герой», когда там проходил Марш гордости.

Также на суде было объявлено, что в отношении Попкова имеется решение о запрете на въезд в Беларусь, о котором ранее ему не сообщалось. Сам журналист на суде по видеосвязи заявил, что не принимал участия в акции, а присутствовал на ней как журналист, выполняя редакционное задание.

На свободу обозреватель «МБХ Медиа» вышел 22 ноября. В освобождении Попкова оказывало содействие российское консульство, отмечает издание.