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В Витебске открыли новое современное здание РОВД
24.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новым начальником УВД в Витебске стал Андрей Любимов, который раньше занимал пост первого замминистра внутренних дел Беларуси. Сегодня глава витебской милиции приступил к работе и начал сразу с приятного события. В городе открыли новое современное здание отдела милиции Октябрьского района, передает «МИР 24».
Рабочие кабинеты сотрудников теперь оснащены современной техникой. Есть тир, актовый, тренажерный и спортивный залы. В Министерстве внутренних дел уверены, такое новоселье не только повысит оперативность сотрудников, но и улучшит качество обслуживания населения.
В ближайшее время планируется строительство и реконструкция еще нескольких зданий районных отделов милиции.
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Рабочие кабинеты сотрудников оснащены современной техникой. Есть тир, актовый, тренажерный и спортивный залы.
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