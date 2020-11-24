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В Витебске открыли новое современное здание РОВД

24.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новым начальником УВД в Витебске стал Андрей Любимов, который раньше занимал пост первого замминистра внутренних дел Беларуси. Сегодня глава витебской милиции приступил к работе и начал сразу с приятного события. В городе открыли новое современное здание отдела милиции Октябрьского района, передает «МИР 24».

Рабочие кабинеты сотрудников теперь оснащены современной техникой. Есть тир, актовый, тренажерный и спортивный залы. В Министерстве внутренних дел уверены, такое новоселье не только повысит оперативность сотрудников, но и улучшит качество обслуживания населения.

«Со следующего года будут введены в действие биометрические паспорта. Вы видите, что сегодня уже в этом здании все оборудование готово. И возможность работы сотрудников также есть», – отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

В ближайшее время планируется строительство и реконструкция еще нескольких зданий районных отделов милиции.



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Теги: Витебск
 
 
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Рабочие кабинеты сотрудников оснащены современной техникой. Есть тир, актовый, тренажерный и спортивный залы.
 
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