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Экономист Дмитрий Крук: то, где мы находимся сегодня, может быть далеко не дном

24.11.2020 22:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Существует не менее пяти вариантов дальнейшего сценария развития экономической ситуации в Беларуси. Такое мнение высказал во время стрима на Youtube старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Экономист Дмитрий Крук: то, где мы находимся сегодня, может быть далеко не дном
Дмитрий Крук. Фото: Youtube.

«То, где мы находимся сегодня, может быть далеко не экономическим дном, — подчеркнул эксперт. — Наилучшие перспективы, которые описывают чиновники, если подразумевать сохранение нынешнего политического статус-кво, можно классифицировать как продолжение вялотекущей стагнации и какие-то небольшие рывки развития. Но это самый оптимистичный сценарий».

Если же какой-то из факторов, угрожающих сегодня экономической ситуации в Беларуси, усугубится, может произойти существенное углубление рецессии, что будет выражаться в снижении доходов населения и количества рабочих мест, подчеркнул Крук.

«Таких факторов очень много: это и политическая ситуация, и мировая конъюнктура, также очень многое в наших краткосрочных экономических перспективах зависит от позиции и отношений по экономическим вопросам с Россией — в части цены на энергоносители и готовности предоставлять новые заимствования, поскольку других их источников на данный момент не просматривается», — добавил он.

«На сегодняшний день сценариев того, как будет дальше развиваться ситуация в 2021 году и даже в декабре 2020 года — как минимум пять-шесть. И они все примерно равновероятны», — считает экономист.

Скорость выхода экономики страны из рецессии, уверен исследователь, зависит от того, «из какой точки мы начнем выходить», предпринимая антикризисные шаги. «Если преодолевать последствия, которые есть сегодня, и исходить из того, что белорусская экономика больше не просядет — это, в принципе, непростая, но и не экстраординарная задача, — заявил Крук. — В этом случае ключевые задачи антикризисной политики — вернуть доверие на финансовых рынках, вернуть доверие инвесторам, вернуть уверенность в завтрашнем дне для всех людей, чтобы они могли совершать покупки товаров длительного пользования, недвижимости».

По данным Белстата, ВВП в январе—октябре этого года сложился на уровне 121,4 млрд рублей, снизившись в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2019 года на 1,1%. В правительстве рассчитывают, что по итогам 2020 года удастся не допустить падения экономики и выйти на прошлогодний объем ВВП.

В то же время международные структуры прогнозируют снижение уровня ВВП Беларуси в нынешнем году. В частности, агентство Fitch прогнозирует сокращение основного показателя на 2,1% и рост в 2021-м на 0,7%. Аналитики российского «Газпромбанка» ожидают снижение белорусского ВВП не более чем на 1% по итогам этого года. В подготовленном еще до президентских выборов 9 августа обзоре Международного валютного фонда фигурировал прогноз о снижении ВВП страны по итогам года до 3%.

 
 
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Существует не менее пяти вариантов дальнейшего сценария развития экономической ситуации в Беларуси. Такое мнение высказал во время стрима на Youtube старший научный...
 
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