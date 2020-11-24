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Белорусские спортсмены собирают подписи для обращения в МОК
24.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские атлеты начали сбор подписей для обращения в Международный олимпийский комитет. Это письмо – ответ тем, кто призывает лишить НОК Беларуси признания в Международном олимпийском движении.
Спортсмены считают, что их долг не выступать с политическими призывами, а показывать результаты на аренах. Первыми свои подписи поставили действующие горнолыжники, конькобежцы и фигуристы, а также известные белорусские атлеты прошлых лет. Среди них первая олимпийская чемпионка в истории суверенной Беларуси Екатерина Карстен. Кстати, свою карьеру прославленная гребчиха – на ее счету семь Олимпиад – завершила только в прошлом году в 47 лет.
«Если спортсмен выбрал быть спортсменом, то он должен заниматься и готовиться к соревнованиям. Все для результата. А спорт всегда был вне политики», – сказала чемпионка Олимпийских игр Екатерина Карстен.
Планируется, что обращение подпишут представители многих национальных команд. Ранее глава Международного олимпийского комитета отметил, что недопустимость дискриминации – важнейшая ценность олимпийского движения. Поэтому организация следит за тем, чтобы права спортсменов не нарушались из-за их политических взглядов.
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Это письмо – ответ тем, кто призывает лишить НОК Беларуси признания в Международном олимпийском движении.
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