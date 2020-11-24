Белорусские спортсмены собирают подписи для обращения в МОК

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские атлеты начали сбор подписей для обращения в Международный олимпийский комитет. Это письмо – ответ тем, кто призывает лишить НОК Беларуси признания в Международном олимпийском движении.

Спортсмены считают, что их долг не выступать с политическими призывами, а показывать результаты на аренах. Первыми свои подписи поставили действующие горнолыжники, конькобежцы и фигуристы, а также известные белорусские атлеты прошлых лет. Среди них первая олимпийская чемпионка в истории суверенной Беларуси Екатерина Карстен. Кстати, свою карьеру прославленная гребчиха – на ее счету семь Олимпиад – завершила только в прошлом году в 47 лет.

«Если спортсмен выбрал быть спортсменом, то он должен заниматься и готовиться к соревнованиям. Все для результата. А спорт всегда был вне политики», – сказала чемпионка Олимпийских игр Екатерина Карстен.



«Нам бы хотелось, чтобы спорт оставался вне политики. Очень много спортсменов из-за этого страдает. Тот же самый 80-ый год, когда бойкотировали московскую Олимпиаду, Лос-Анджелес. Меня это коснулась в 92-ом году в Барселоне, я тогда выступал под знаменем объединенной команды СНГ», – отметил чемпион Олимпийских игр Александр Масейков.

Планируется, что обращение подпишут представители многих национальных команд. Ранее глава Международного олимпийского комитета отметил, что недопустимость дискриминации – важнейшая ценность олимпийского движения. Поэтому организация следит за тем, чтобы права спортсменов не нарушались из-за их политических взглядов.