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На площади Победы в Минске машина сбила ограждение и загорелась (видео)
Источник материала: Onliner
Серьезная авария произошла на площади Победы. Читатели сообщают, что здесь автомобиль врезался в ограждение и вспыхнул. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Очевидцы сообщают, что перед аварией машина проехала по ступенькам, совершила круг у стелы. Некоторые утверждают, что она почти проехала через Вечный огонь.
МЧС
В чате «Подвиг народа бессмертен»
«Он влетел на площадь на очень большой скорости, через огонь, потом огромная вспышка была, грохот, подлетел...» — пишет один из очевидцев.
(будет дополнено)
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Серьезная авария произошла на площади Победы. Читатели сообщают, что здесь автомобиль врезался в ограждение и вспыхнул. Обстоятельства произошедшего...
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