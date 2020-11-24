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На площади Победы в Минске машина сбила ограждение и загорелась (видео)

24.11.2020 22:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Серьезная авария произошла на площади Победы. Читатели сообщают, что здесь автомобиль врезался в ограждение и вспыхнул. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Очевидцы сообщают, что перед аварией машина проехала по ступенькам, совершила круг у стелы. Некоторые утверждают, что она почти проехала через Вечный огонь.

МЧС информирует, что возгорание ликвидировано в 21:49.

На площади Победы в Минске машина сбила ограждение и загорелась (видео)
На площади Победы в Минске машина сбила ограждение и загорелась (видео)
На площади Победы в Минске машина сбила ограждение и загорелась (видео)

В чате «Подвиг народа бессмертен» обсуждают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, первыми тушить машину пытались оказавшиеся рядом автомобилисты со своими огнетушителями. Эти же люди вытащили водителя. Очень скоро приехали машины МЧС.

«Он влетел на площадь на очень большой скорости, через огонь, потом огромная вспышка была, грохот, подлетел...» — пишет один из очевидцев.

(будет дополнено)

 
 
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Серьезная авария произошла на площади Победы. Читатели сообщают, что здесь автомобиль врезался в ограждение и вспыхнул. Обстоятельства произошедшего...
 
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