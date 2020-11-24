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Ермакова о том, кого могут назначить в правление Белгазпромбанка и останутся ли «выжившие» топ-менеджеры
Источник материала: Tut.by
У Белгазпромбанка к середине декабря,
— На прошлой неделе они (российские акционеры. — Прим. ред.) предложили кандидатуры в члены правления из работников банка. Уже материалы переданы на аттестацию в Национальный банк. Три члена предыдущего правления — Сотников, Потапова и Авраменко — остаются, еще 4 новые кандидатуры (рассматриваются. — Прим. ред.).
Кого конкретно предложили в состав правления, Надежда Ермакова не смогла уточнить, так как «это прерогатива акционеров», а она не может за них говорить. При этом «по первому лицу (председателю правления. — Прим. ред.) у них разговора еще не было».
На вопрос, не рассматривается ли вариант назначить на позицию председателя правления одного из топ-менеджеров Беларусбанка или Белагропромбанка (именно менеджеры этих банков
Самой Надежде Ермаковой, по ее словам, предложение возглавить банк не поступало. Она полагает, что с 14 декабря, когда прекратится, как планируется, работа временной администрации, «будет в свободном плавании». «Останусь председателем ветеранской организации Беларусбанка на общественных началах», — уточнила Надежда Ермакова.
Сегодня управленец
— Когда будет создано правление банка, вернется к нам собственник с ресурсами, есть уверенность, что объемы банковских услуг и кредитования увеличатся и со временем восстановятся, — предполагает банковский управленец.
Напомним, «Газпром» после прихода силовиков
Мы поинтересовались также у Надежды Ермаковой, помогает ли ей по-прежнему
— Она контролирует, помогает нам как куратор со стороны Национального банка, пока временная администрация. Потому что временная администрация введена решением правления Национального банка, — уточнила Надежда Ермакова.
Кто из работников банка мог бы оказаться в составе правления?
После задержания членов правления направления, которые они курировали, распределили между «выжившими» топами — Александром Сотниковым, Ириной Потаповой и Татьяной Авраменко. По крайней мере, это перераспределение
Сейчас банк определенно нуждается в управленцах по розничному, а также корпоративному бизнесам. «Розницу» курировал до посадки Кирилл Бадей, а корпоративный бизнес — Дмитрий Кузьмич. Не исключено, что эти позиции могут занять директор департамента розничного бизнеса (на сайте банка
Для Белгазпромбанка распространенная практика, когда руководители департаментов попадают в состав правления. Так было, к примеру, в 2010 году, когда на место Людмилы Комир в правление
Большой кусок работы до посадки приходился на заместителя председателя правления Александра Ильясюка. Среди прочего — региональные сети банка, юридическое управление, служба безопасности, управление делами, управление информационной безопасности, отдел по управлению активами и пассивами. Кем его могут заменить — непростой вопрос. Во временной администрации, к примеру, эти направления разбросали между несколькими людьми.
Что произошло с Белгазпромбанком
11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр»
С 15 июня в Белгазпромбанке по
Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили
Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико
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Ермакова о том, кого могут назначить в правление Белгазпромбанка и останутся ли «выжившие» топ-менеджеры
У Белгазпромбанка к середине декабря, как планируется, должно появиться новое руководство. К формированию нового состава правления на прошлой неделе подключились...
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