Ермакова о том, кого могут назначить в правление Белгазпромбанка и останутся ли «выжившие» топ-менеджеры

Источник материала: Tut.by

У Белгазпромбанка к середине декабря, как планируется , должно появиться новое руководство. К формированию нового состава правления на прошлой неделе подключились основные российские акционеры — «Газпром» и Газпромбанк, сообщила глава временной администрации банка Надежда Ермакова. Управленец рассказала TUT.BY, что российская сторона уже предложила кандидатуры в члены правления банка. Все они — из числа работников Белгазпромбанка. При этом по кандидатуре председателя правления, по ее словам, разговоров еще не было. Самой Надежде Ермаковой предложение возглавить банк не поступало.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— На прошлой неделе они (российские акционеры. — Прим. ред.) предложили кандидатуры в члены правления из работников банка. Уже материалы переданы на аттестацию в Национальный банк. Три члена предыдущего правления — Сотников, Потапова и Авраменко — остаются, еще 4 новые кандидатуры (рассматриваются. — Прим. ред.).

Кого конкретно предложили в состав правления, Надежда Ермакова не смогла уточнить, так как «это прерогатива акционеров», а она не может за них говорить. При этом «по первому лицу (председателю правления. — Прим. ред.) у них разговора еще не было».

На вопрос, не рассматривается ли вариант назначить на позицию председателя правления одного из топ-менеджеров Беларусбанка или Белагропромбанка (именно менеджеры этих банков составили «костяк» временной администрации в Белгазпромбанке), Надежда Ермакова не стала отвечать, также перенаправив к акционерам.

Самой Надежде Ермаковой, по ее словам, предложение возглавить банк не поступало. Она полагает, что с 14 декабря, когда прекратится, как планируется, работа временной администрации, «будет в свободном плавании». «Останусь председателем ветеранской организации Беларусбанка на общественных началах», — уточнила Надежда Ермакова.

Сегодня управленец рассказывала , что «Белгазпромбанк функционирует в нормальном режиме, отток вкладов населения давно остановился» (уточним, что один из нормативов ликвидности банка демонстрирует не самые лучшие показатели. — Прим. ред.). «План по прибыли за 10 месяцев даже немного перевыполнен. Единственное, банк сократил объемы — где-то на Br1 млрд уменьшились активы из-за сокращения источников финансирования», — рассказывала глава временной администрации. По ее мнению, после того как будет сформировано новое правление банка, есть предпосылки для того, чтобы банк восстановил свои позиции на рынке.

— Когда будет создано правление банка, вернется к нам собственник с ресурсами, есть уверенность, что объемы банковских услуг и кредитования увеличатся и со временем восстановятся, — предполагает банковский управленец.

Напомним, «Газпром» после прихода силовиков оставил в Белгазпромбанке чуть более 1 млн долларов. Нацбанк Беларуси был вынужден оказывать поддержку Белгазпромбанку, выделив кредит под обеспечение.

Мы поинтересовались также у Надежды Ермаковой, помогает ли ей по-прежнему управлять Белгазпромбанком заместитель председателя правления Нацбанка Илона Ледницкая.

— Она контролирует, помогает нам как куратор со стороны Национального банка, пока временная администрация. Потому что временная администрация введена решением правления Национального банка, — уточнила Надежда Ермакова.

Кто из работников банка мог бы оказаться в составе правления?

После задержания членов правления направления, которые они курировали, распределили между «выжившими» топами — Александром Сотниковым, Ириной Потаповой и Татьяной Авраменко. По крайней мере, это перераспределение отразили на сайте банка (так было до задержаний). Насколько активное участие эти топ-менеджеры принимали в управлении банком при временной администрации и помощи представителя Нацбанка — вопрос открытый.

Сейчас банк определенно нуждается в управленцах по розничному, а также корпоративному бизнесам. «Розницу» курировал до посадки Кирилл Бадей, а корпоративный бизнес — Дмитрий Кузьмич. Не исключено, что эти позиции могут занять директор департамента розничного бизнеса (на сайте банка указано , что на этой должности сейчас Константин Кирьянов) и представитель департамента корпоративного бизнеса, к примеру, начальник управления клиентского сервиса (на сайте банка на этой позиции указан Иван Черный).

Для Белгазпромбанка распространенная практика, когда руководители департаментов попадают в состав правления. Так было, к примеру, в 2010 году, когда на место Людмилы Комир в правление ввели директора департамента внутреннего аудита Вячеслава Станкевича. А Кирилл Бадей, который в 2006 году возглавил департамент казначейства, в апреле 2014 года стал заместителем председателя правления. К слову, вопросами казначейства и управлением финансовых институтов до посадки топов занимался Сергей Шабан. Не исключаем, что заниматься этими вопросами могут назначить нынешнего руководителя департамента казначейства.

Большой кусок работы до посадки приходился на заместителя председателя правления Александра Ильясюка. Среди прочего — региональные сети банка, юридическое управление, служба безопасности, управление делами, управление информационной безопасности, отдел по управлению активами и пассивами. Кем его могут заменить — непростой вопрос. Во временной администрации, к примеру, эти направления разбросали между несколькими людьми.

Что произошло с Белгазпромбанком

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля сообщил , что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка была введена временная администрация по управлению банком. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены. Большинство членов правления банка оказались за решеткой.

Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление , в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. «Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико сравнил вмешательство государства в дела банка с рейдерским захватом.