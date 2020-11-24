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Под Могилевом Mercedes влетел в бетономешалку: водитель легковушки погиб

25.11.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с бетономешалкой под Могилевом, сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла 24 ноября, около 18.00, возле поворота на деревню Ильинка. По предварительной информации, 52-летний водитель Mercedes ехал по трассе Р123 Красница — Присно — Мосток — Дрибин — Горки и врезался во встречную Scania. Со слов водителя большегруза, во избежание ДТП он попытался съехать на обочину, однако легковушка врезалась в заднюю часть автомобиля.

В результате ДТП водитель Mercedes от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Могилев
 
 
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Со слов водителя большегруза, во избежание ДТП он попытался съехать на обочину, однако легковушка врезалась в заднюю часть автомобиля.
 
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