Под Могилевом Mercedes влетел в бетономешалку: водитель легковушки погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с бетономешалкой под Могилевом, сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла 24 ноября, около 18.00, возле поворота на деревню Ильинка. По предварительной информации, 52-летний водитель Mercedes ехал по трассе Р123 Красница — Присно — Мосток — Дрибин — Горки и врезался во встречную Scania. Со слов водителя большегруза, во избежание ДТП он попытался съехать на обочину, однако легковушка врезалась в заднюю часть автомобиля.

В результате ДТП водитель Mercedes от полученных травм умер на месте происшествия.