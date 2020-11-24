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В Минске автомобиль на площади Победы вылетел прямо к монументу, перевернулся и загорелся. Видео аварии

25.11.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске автомобиль вылетел на площадку перед монументом на площади Победы, перевернулся и загорелся. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Выяснилось, что за рулем был 33-летний житель Борисова, который более 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.


По информации очевидцев, автомобиль на высокой скорости проехал по ступенькам, вылетел к монументу, после чего перевернулся и загорелся.

Читатели рассказали AUTO.TUT.BY, что после аварии в горящем автомобиле находился человек. Первым тушить машину выбежал охранник из «Березки» — он израсходовал три огнетушителя. По предварительной информации, находившийся в авто мужчина серьезно не пострадал.

МЧС сообщает, что в 21.49 возгорание было ликвидировано.



Подробности ДТП сообщила пресс-служба МВД. Иномарка на скорости ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Я. Купалы в направлении площади Победы. На кольце водитель не остановился, наехал на бордюр, после чего оказался на ступенях монумента, врезался в ограждение и вылетел на обратную сторону кольца.

За рулем машины был 33-летний житель Борисова. Его госпитализировали.

— Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, в том числе в каком состоянии находился водитель. Сам он не смог пояснить, что произошло, — сообщили в МВД.

Видео: ГАИ МВД

Ведомство уточняет, что мужчина более 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. К нему применяли различные меры административного воздействия, в том числе его лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде.

 
Теги: Минск
 
 
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