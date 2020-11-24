Бабарико не подыграл, спектакль провалился. А из Москвы к Лукашенко едет ревизор

Итак, Виктору Бабарико предъявлено обвинение: взятки, отмывание денег и все такое — «в особо крупном размере». Вины своей бывший глава «Белгазпромбанка», как следует из сообщения пресс-службы КГБ, не признал. Также очевидно, что он не стал поддерживать ту игру в диалог, которую пытался навязать Александр Лукашенко, сенсационно посетив СИЗО КГБ в октябре.





24 ноября, принимая верительные грамоты у ряда послов, Лукашенко, как сообщает его пресс-служба, «напомнил, что сейчас по всей стране идет диалог о будущем Беларуси и путях ее развития». В дискуссию, по словам вождя, вовлечены рядовые граждане, трудовые коллективы, эксперты, парламентарии, представители общественных организаций и государственных структур.

«Нам важно, чтобы было услышано мнение каждого. Все конструктивные предложения будут включены в повестку Всебелорусского народного собрания», — заявил Лукашенко.

Проект «Воскресенский» потерпел фиаско

В этот же день состоялся широко распиаренный государственными СМИ круглый стол под эгидой Юрия Воскресенского. Этого человека, выпущенного из СИЗО КГБ и объявившего себя «медиатором между властью и альтернативной частью общества», противники Лукашенко считают марионеткой властей , самозванцем.

Между тем даже сам Лукашенко недавно пиарил эту инициативу: «Воскресенский там уже вокруг себя собрал несколько десятков человек, которые включились в этот диалог… Я с ними точно встречусь».

По факту же на первый круглый стол пришло, как следует из репортажа «Нашай нівы», ровно четыре человека, включая самого инициатора. Никто из более-менее видных оппозиционеров это мероприятие своим присутствием не почтил. И само оно, судя по репортажу, было ни о чем.

Конечно, власти могут отправить на подобное действо энное число людей по разнарядке. Но это будет совсем уж цирк с конями. Примечательно, что на инициативу Воскресенского не клюнули даже представители той мягкой оппозиции, которую все время подозревали в сотрудничестве с режимом. Видимо, они как минимум понимают, что это был бы, выражаясь популярным ныне тюремным сленгом, полный зашквар.

Вождь не хочет никаких реформ

Короче, проект «Воскресенский» можно закрывать по причине оглушительного фиаско уже на старте.

Остаются так называемые диалоговые площадки под эгидой вертикали, на которых люди со скучными лицами функционеров толкут воду в ступе, генерируют беззубые банальности. Примечательно, что отчеты госСМИ о таких мероприятиях свелись в основном к восхвалению самого факта работы площадок в духе «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

В итоге плоды якобы широкого обсуждения изменений Конституции мыслится вынести на Всебелорусское собрание. На этом картонном форуме тщательно отфильтрованных лоялистов тоже не может быть по определению принципиальной дискуссии, реальной борьбы мнений вокруг концепции нового Основного закона.

В общем-то, свое отношение к действительно свежим, реформаторским идеям Лукашенко высказал 13 ноября, когда поделился впечатлениями о своем нашумевшем визите в СИЗО КГБ для обсуждения конституционной реформы. Он сообщил, что предложения оппонентов (среди которых главной фигурой являлся Бабарико) были в духе идей российских реформаторов Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. То есть, надо понимать, речь шла о либерализации экономики.

«Сижу слушаю и думаю: где-то я это уже слышал… Дальше диалог идет. Перебиваю второй раз: «Ребята, вы меня простите, я вот сижу и думаю: слава богу, что вы не пришли к власти в Беларуси», — вспоминал Лукашенко.

Из этого мемуара становится понятно, что никаких идей — ни экономических, ни политических, которые противоречили бы его собственному представлению о прекрасном, Лукашенко в новой Конституции не потерпит.

Почему власти решили «забивать гвозди»?

В общем, это было понятно с самого начала. Человек, стоящий у руля Беларуси 27-й год, ломать свою систему никому не позволит , пока есть силы. Но Бабарико мог бы подыграть вождю, чтобы облегчить свою судьбу.

Однако этот политзаключенный явно не пошел путем Воскресенского. «Иначе Бабарико уже давал бы интервью из тюрьмы (такую возможность предоставляли Воскресенскому. — А.К.)», — отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. Но бывший глава «Белгазпромбанка» наверняка не хочет таким образом перечеркивать свою будущую политическую карьеру, считает аналитик.

Да, и коль скоро предварительное расследование закончено, вероятно, не за горами суд над Бабарико и его бывшими коллегами.

Власти могли тянуть резину со следствием, однако «решили забивать гвозди», говорит Карбалевич. Он видит несколько возможных причин. Поскольку и в стране, и на международном уровне муссируется тема освобождения политзаключенных , то, вероятно, решено «объяснить обществу, что Бабарико не политзаключенный, а вор, который никакого отношения к политике не имеет».

Также не исключено, что «это некий ход в игре с Россией», предполагает аналитик. Он напомнил, что судьбу «Белгазпромбанка», почти все акции которого принадлежат российским собственникам, Лукашенко обсуждал 24 ноября с Надеждой Ермаковой, руководителем временной администрации этого банка.

Карбалевич: Лавров везет предупреждение от Путина

Между тем Россия вот-вот наведается в гости. 25–26 ноября в Минске с рабочим визитом будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он встретится с коллегой Владимиром Макеем и с Лукашенко.

Ранее Лавров не раз похваливал якобы диалог и якобы конституционную реформу под эгидой Лукашенко. А 12 ноября заявил: «Если в целом оценивать ситуацию [в Беларуси], мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет».

По версии главы российского МИДа, ситуация якобы устаканивается по той причине, что власти сделали жесты, говорящие о готовности к диалогу, и публика это оценила.

На самом деле акции противников режима лишь поменяли формат (и этот «протест шаговой доступности» , рассыпанный по столичным микрорайонам, оказался удачным, раздробил силы «блюстителей»). Власти же по-прежнему потчуют оппонентов дубиналом и сажают за решетку. Неужели в Кремле и на Смоленской площади этого не видят?

По мнению Карбалевича, Москву в принципе устроила бы имитация диалога, «но фактически даже имитации не получается».

Лавров едет с двумя месседжами, полагает аналитик. Первый — публичный: мол, Москва поддерживает режим, выступает против вмешательства со стороны Запада. Второй месседж — скрытый. Это очередное предупреждение от Путина в связи с тем, что «Лукашенко не реализует тот сценарий, о котором договорились [на переговорах 14 сентября] в Сочи». А именно — что «Лукашенко начинает процесс транзита власти, объявляет о нем, определяет график: когда референдум по Конституции, новые президентские выборы — и это должно успокоить общество и в определенной мере Запад».

«Но Лукашенко молчит. И это фактически торпедирование договоренностей с Кремлем», — считает аналитик.

Экономику будет колбасить, грядет горячая весна

Белорусский вождь явно отошел от августовского шока. И, видимо, решил, что рано сдаваться (а транзит власти для него — сдача). Однако додушить протесты не получается. Вероятно, еще и поэтому отодвигается Всебелорусское собрание.

Если бы протесты угасли, то можно было бы, кстати, и выпустить (хотя бы под домашний арест) еще толику политзаключенных. А так нельзя: будет выглядеть, что прогнулся под давлением улицы. «Протесты портят всю малину, все сценарии [Лукашенко]», — подчеркивает Карбалевич.

Вместе с тем не с руки и особо тянуть со Всебелорусским собранием, на котором предполагается одобрить концепцию конституционных изменений. Во-первых, Кремль настаивает, нужно для блезиру что-то продемонстрировать. Во-вторых, вождь сам признает, что наползают экономические трудности (читай: кризис). В-третьих, из его высказываний также вытекает, что он боится горячей весны.

Короче, уже через считаные месяцы экономику с большой вероятностью станет колбасить, а протесты после холодов могут грянуть с новой силой.

На таком фоне устраивать показушный съезд в совковом духе — только подливать масла в огонь. Не говоря уж о том, что последующий референдум с репрессиями и арифметикой в духе многолетней главы ЦИКа Лидии Ермошиной (а иначе как этот плебисцит выиграть?) — сам по себе бомба.

Короче, простор для маневра сужается. А тут еще и Запад усиливает санкции . Денег больше не даст. И Москва не спешит помогать материально. Лавров наверняка напомнит, что каждый скормленный витамин нужно отрабатывать.

Да, и как бы ни старались выставить Бабарико обыкновенным вором, Лукашенко, по сути, признал его политзаключенным уже самим фактом визита в СИЗО КГБ. Неужто главный начальник пошел бы перетирать будущую Конституцию с банальными уголовниками?