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Политический обозреватель «Белсата» Игорь Ильяш предположительно задержан

25.11.2020 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 24 ноября в Минске предположительно задержан политический обозреватель польского телеканала «Белсат» Игорь Ильяш.

Политический обозреватель «Белсата» Игорь Ильяш предположительно задержан
Игорь Ильяш. Фото: Радыё Свабода.

«В Минске пропал журналист Игорь Ильяш, муж задержанной по уголовному делу журналистки Екатерины Андреевой. Более двух часов назад он должен был прийти на встречу, но не явился. Телефоны журналиста выключены. Коллеги приехали к квартире журналиста. Там никого нет, свет не горит», — сообщается в телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов.

По информации «Белсата», в квартире, где проживает Ильяш, его брат нашел копию протокола изъятия компьютера и телефона, что может свидетельствовать о проведении обыска. «На копии протокола не видно ни имен, ни причин, по которым силовики совершили изъятие техники», — сообщается в телеграм-канале телеканала.

Супруга Ильяша Катерина Андреева (Бахвалова) стала фигуранткой уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на «площади Перемен» в Минске 15 ноября. Она, как и задержанная по этому же делу оператор Дарья Чульцова, 24 ноября признана белорусскими правозащитниками политзаключенной.

Ранее Ильяш сообщал на своей странице в «Фейсбуке», что силовики на минувшей неделе пытались провести обыск по адресу его прописки.

Ильяш и Андреева — авторы вышедшей в Киеве книги «Белорусский Донбасс». В ее основу легли журналистские расследования авторов, посвященные участию белорусских граждан в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.

В последние месяцы Ильяш активно комментировал происходящие в Беларуси события в своем телеграм-канале, в соцсетях, а также в качестве постоянного эксперта на российском телеканале «Дождь».

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 24 ноября в Минске предположительно задержан политический обозреватель польского телеканала «Белсат» Игорь Ильяш.
 
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