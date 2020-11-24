Власти Беларуси потратили 422,4 млн.руб на ковидные надбавки медикам

Источник материала: АФН

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что ковидные надбавки медикам по состоянию на ноябрь обошлись республиканскому и местным бюджетам в 422,4 млн.руб.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

По данным ведомства, 405,7 млн.руб было выплачено из местных бюджетов и 16,7 млн.руб. - из республиканского бюджета.

В октябре надбавки были начислены более 71 тыс. работников здравоохранения.