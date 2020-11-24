США ужесточили санкции за сотрудничество с Ираном

Источник материала: АФН

США ввели санкции против трех компаний из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Одна из вошедших в список компаний уже ранее попадала под санкции за помощь ракетной программе Ирана, передаёт РБК.

Ограничения введены против компаний «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group, а также любых их дочерних структур. Санкции были введены 6 ноября, говорится в уведомлении.