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США ужесточили санкции за сотрудничество с Ираном
Источник материала: АФН
США ввели санкции против трех компаний из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Одна из вошедших в список компаний уже ранее попадала под санкции за помощь ракетной программе Ирана, передаёт РБК.
Ограничения введены против компаний «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group, а также любых их дочерних структур. Санкции были введены 6 ноября, говорится в уведомлении.
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США ввели санкции против трех компаний из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.
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