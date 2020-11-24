ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

BBC включила Светлану Тихановскую в топ-100 влиятельных женщин года

25.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Британская телерадиокомпания BBC включила Светлану Тихановскую в свой ежегодный список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира.

Тихановская оказалась единственной представительницей Беларуси в этом рейтинге. В сопроводительном тексте указывается, что в 2020 году она «возглавляла национально-демократическое движение» в республике и участвовала как кандидат в выборах президента. После голосования власти Беларуси объявили о победе Александра Лукашенко и в стране начались массовые протесты.

«Светлана бежала в Литву. Она продолжает руководить демократическим движением в изгнании», — говорится в сообщении.

От России в топ-100 были включены депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина и активистка Юлия Цветкова, передает РБК.

В текущем году в список Би-би-си также вошли правозащитницы из разных стран, политики, актрисы и многие другие. В их числе премьер-министр Финляндии Санна Марин, малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео, получившая известность благодаря роли в картине «Аватар 2», а также фильмах Marvel «Шанг-Чи и Легенда десяти колец», микробиолог Сара Гилберт, которая руководит разработкой вакцины от COVID-19 в Оксфорде, а также актриса Джейн Фонда, которая является активисткой по борьбе с изменением климата.

В 2019 году в рейтинг влиятельных женщин Би-би-си вошли юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британская телерадиокомпания BBC включила Светлану Тихановскую в свой ежегодный список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира.
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналист российского портала «МБХ Медиа» Роман Попков депортирован из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика