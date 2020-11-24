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Казахстанский бизнесмен намерен продать банк БТА (Беларусь) в 2021 году

25.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев до конца 2020 года планирует закрыть сделку по продаже банка "БТА Украина", а в 2021 году, если ситуация в Беларуси стабилизируется, может продать и банк белорусский "БТА Банк".

23 ноября Антимонопольный комитет Украины сообщил, что дал разрешение на продажу 50% + 1 акция банка украинского АО "БТА банк" физическому лицу - гражданину Белоруссии.

"Это сделка идет еще с начала года. Просто процедуры, получение разрешительных документов в Украине очень долгие. Из-за пандемии все очень долго шло. Но мы получили от антимонопольного комитета Украины разрешение по физлицу - гражданину Беларуси на покупку 50% акций + 1 акция украинского "БТА банка". Теперь ждем разрешения от Национального банка Украины. Нам обещают дать разрешение до конца года. Пока сделка структурирована частями, но вообще мы хотим все продать", - рассказал Ракишев, которого цитирует «Интерфакс».

"У нас было три банка: в Беларуси, в Украине и в Киргизии. Когда "БТА Банк Казахстан" сдал свою лицензию головного банка и стал компанией по работе с активами, мы приняли для себя решение все дочерние банки с лицензиями продать и поступательно к этому идем. В прошлом году мы продали "БТА Киргизия". В этом году хотим до конца года закончить сделку по "БТА Украина". И в следующем году, если все будет нормально, стабилизируется ситуация в Беларуси, мы хотим продать "БТА Беларусь".

По данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года БТА банк занимал 71-е место по размеру активов среди 74 действовавших на Украине банков.

Казахстанской компанией "БТА Банк" владеют Ракишев и Fincraft Group (бывшая Novacom Corporation) - холдинговая компания, единственным владельцем которой является Ракишев.

"БТА Банк", некогда один из крупнейших банков Казахстана, оказался в сложной финансовой ситуации из-за махинаций бывших собственников. Несколько лет назад банк сдал банковскую лицензию и в настоящее время фактически является компанией по управлению активами.

 
 
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Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев до конца 2020 года планирует закрыть сделку по продаже банка "БТА Украина", а в 2021 году, если ситуация в Беларуси...
 
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