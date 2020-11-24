Власти Беларуси депортировали журналиста MБХ Media

Источник материала: АФН

Белорусские власти депортировали журналиста MБХ Media Романа Попкова после того, как он провел за решеткой 15 суток административного ареста.

Об этом журналист сообщил в своем facebook.

Попков был задержан 7 ноября и приговорен к 15 суткам административного ареста за «участие в несанкционированном массовом митинге».

Сегодня в своем видеообращении в поддержку журналистов независимых медиа Светлана Тихановская напомнила, что в Беларуси с августа журналисты задерживались более 360 раз. При этом, 65 человек были арестованы на срок от 3 до 30 суток.

Она также отметила, что за решеткой остаются 17 журналистов, 6 из которых проходят в статусе подозреваемых по уголовным делам.